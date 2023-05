Dragoş Bucur, prima reacție după ce Dana Nălbaru a anunţat că s-a pocăit

Dragoş Bucur vorbește despre credință, într-un interviu apărut la scurt timp după ce soția sa a anunțat că s-a pocăit.

Actorul dezvăluie cât de importantă este credința în viața sa. „Da, credința este importantă și, din păcate, am senzația că este sub un asediu coordonat de câțiva ani. Am devenit conștient de acest lucru de curând, atunci când mi-am dat seama că a devenit cool să fii ateu și un semn de primitivism să fii creștin”, a declarat Dragoș Bucur pentru Viva.

„Bineînțeles că știu că există depresie, dar, deși cunosc definiția ei, nu reușesc să înțeleg ce este. Nu am cunoscut niciodată ceva asemănător depresiei, așa că prefer să nu îmi dau cu părerea despre acest subiect”, a mai spus actorul.

Dana Nălbaru, o apariție rară în ultimii ani, a fost invitata lui Mihai Morar, la Fain & Simplu, acolo unde a făcut o serie de dezvăluiri emoționante. Fosta solistă HiQ a dezvăluit că la vârsta de 33 de ani s-a pocăit, însă spune că decizia nu a fost una simplă. Mai mult, artista a fost încercată de îndoieli înainte de a face pasul, însă un semn divin a ajutat-o să meargă cu inima deschisă spre botez.

Dana Nălbaru a dispărut din lumina reflectoarelor, în urmă cu câțiva ani. Ea a dezvăluit că nu este făcută pentru a fi persoană publică și susține că perioada în care a făcut acest lucru, mai mult a afectat-o.

„Eu nu sunt făcută pentru a fi persoană publică. Toate lucrurile care au fost prea mult, pentru mi-au făcut rău. Prea multă lume mă cunoștea. Nu e o dramă. Nu m-a consumat, dar am avut de suferit. Nu mi-a plăcut să fiu persoană publică”, a spus Dana Nălbaru.

