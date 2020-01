„Bebelușa Ioana”, suspectă de coronavirus

Ioana Petric, cunoscută drept „bebelușa” Ioana de la Cronica Cârcotașilor, a povestit întreaga experiență prin care a trecut după ce s-a întors din vacanța din Bali pe o rețea de socializare.

„Din seria eterna si fascinanta Romanie: Pe 24 ianuarie m-am intors in tara, dupa aproape o luna de zile petrecuta in Asia, mai exact Bali, cu o superbitate de gripa. Doua zile m-am indopat cu pastile, sperand sa fie doar o raceala de la schimbarea de temperatura. Cand am vazut ca simptomele persista, m-am dus la farmacie, ca tot omul, sa cer antigripalul minune despre care vorbeste toata lumea. Ei bine, acolo mi s-a spus ca acest medicament nu se elibereaza fara o testare prealabila si ca oricum, tinand cont de datele problemei, ar trebui sa ma prezint la Institutul Matei Bals pentru o testare. Acum eu, care am vazut prea multe filme la viata mea, m-am tot fastacit daca sa merg sau nu, pentru ca imi imaginam ca voi fi retinuta in carantina pentru testare. Dar pana la urma, pentru linistea mea si a tuturor celor cu care am intrat in contact de cand am venit acasa, am zis sa fac ceea ce este corect, mai ales in haosul care e acum si sa ma prezint la doctor.”, și-a început Ioana confesiunea, într-o postare pe Facebook.

Ioana Petric a împărțit camera cu o chinezoaică și era normal să fie speriată de posibilitatea de a fi contactat coronavirusul ucigaș, însă medicul a tratat-o cu multă indiferență, astfel că în continuare nu știe la ce să se aștepte și așteaptă să vadă care este traseul gripei pe care a contactat-o în Asia.

„Bun. Azi dimineata, la ora 11 eram la camera de garda a institutului Matei Bals. Mi-am prezentat situatia si mi s-a spus ca nu am cum sa fac testarea pentru coronavirus, ca ei nu au asa ceva, dar daca prezint simptome de gripa, sa astept totusi sa ma vada domnul doctor. Si am asteptat. 8 ore, intr-o incapere de 10 mp cu alti 40 de bolnavi infectiosi. A fost frumos. Am facut schimb de nervi, de frustrari si cel mai important de boli si virusi. Cand domnul doctor m-a primit in sfarsit, m-a consultat rapid si mi-a dat dreptate: am gripa. Bine, bine, zic…totusi nu exista vreun risc sa fie coronavirusul asta de care vorbeste toata lumea? Raspunsul a fost nu, pentru ca Indonezia nu e China. Ok… dar oamenii calatoresc, ii spun, si mai ales unde am fost eu, erau foarte multi chinezi… ba chiar am impartit camera cu o chinezoaica pentru cateva zile. Pai si erau bolnavi chinezii? Nu stiu domnu’ doctor, eu zic ca nu, dar cine stie… Concluzia? Pastile si ne auzim in cateva zile! Pe scurt: 8 ore de asteptare, absolut nicio testare, un diagnostic previzibil si un tratament despre care am aflat ca se poate aplica, totusi, si fara prescriptie medicala. Fereasca Dumnezeu de vreo epidemie serioasa in Romania”, a încheiat Ioana Petric.