Bia Khalifa, bătută cu bestialitate de iubit. Motivul halucinant!

Bia Khalifa a ajuns zilele trecute la IML, după ce a fost bătută cu bestialitate de iubit. Vedeta a mărturisit care ar fi posibilul motiv pentru care s-a ajuns la aşa ceva.

Fosta concurentă de la iUmor susține că se confruntă cu dureri de spate, dar și la piciorul stâng, după ce a fost lovită de bărbatul cu care se iubește de două luni.

„Ieri m-am dus, pentru că mă simțeam rău și am asigurare medicală, să văd dacă e ceva grav. Mă doare spatele, piciorul stâng și am zis să fac cercetări. Situația este în felul următor. De două luni stau cu un tip pe care îl iubesc și e iubitul meu. El susține că mă iubește și până acum mi-a demonstrat asta, dar dintr-o dată, radical, s-a schimbat. Am o stare de șoc. Nu am explicație, efectiv încearcă să dea vina pe mine. Eu nu îi fac nimic și totul a fost ok”, a spus Bia Khalifa la Antena Stars.

Bia Khalifa a dezvăluit că iubitul ei este gelos pe managerul ei, dar și pe un alt bărbat, Andrei, cu care ea vorbește pentru că ar fi șantajată!

„S-a întâmplat ceva, probabil i-a spus cineva ceva, dar nu știu pentru că eu sunt o carte deschisă, sunt persoană publică, toată lumea știe totul despre mine. A fost gelos pe managerul meu, recunoscându-mi după că nu are nicio problemă cu el și pe încă un băiat, Andrei, cu care eu mai vorbeam, dar vorbeam din cauza faptului că mă șantajează să-i trimit bani, pentru că dacă nu îmi hărțuiește prietenii. El susține că eu am un comportament superior, în ciuda faptului că eu tac”, a adăugat Bia Khalifa.