Bianca Drăgușanu, declarații controversate: „Un bărbat sărac e un bărbat prost”

Bianca Drăgușanu a făcut declarații controversate și a spus care sunt pretențiile sale când vine vorba despre bărbatul pe care îl are lângă ea.

Vedeta nici nu vrea să audă de un partener care nu i-ar putea oferi ceea ce își dorește.

Fosta prezentatoare TV știe foarte clar ce își dorește de la un bărbat, iar cei care nu au o situație financiară foarte bună nu au nicio șansă să o cucerească. Într-un interviu pentru Playtech, Bianca Drăgușanu a decis să spună lucrurilor pe nume și să dezvăluie care sunt așteptările pe care ea le are de la un bărbat, din punct de vedere financiar.

Vedeta a menționat că ea nu ar putea sta nici de vorbă cu un bărbat care câștigă mai puțin decât ea.

„Nu aș alege pe niciunul, de ce să stau cu un sărac? Ca să îl țin eu? Dacă e sărac înseamnă că nu are capacitatea pe care mi-o doresc eu de la un bărbat. Un bărbat sărac e un bărbat prost. Dacă nu ai mai mult decât am eu, nu am ce să discut cu tine. Practic, eu vin cu o viață bună la pachet. Eu îmi ofer mie tot ce îmi doresc, asta este evident. Dacă aleg un bărbat, nu am cum să aleg un bărbat mai sărac decât mine.

Știi, eu de multe ori fac afirmații de care sunt conștientă că vor deveni virale. Nu trebuia să mă exprim neapărat așa. Mă oprește lumea în trafic și zice «Bianca, am Skoda, e vreo problemă?», zic «Nu, frate, stai liniștit». Adică eu nu am o problemă cu mașina, puteam să zic Trabant, că e același lucru… Nu aș putea sta de vorbă cu un om mai puțin potent financiar decât mine. Ce aș putea eu să învăț de la el, repet, cheltuim banii mei împreună? Eu am un copil, trebuie să îmi cresc copilul. Ce aș putea face cu unul care nu are bani?”, a spus vedeta.

Sursa: Tabu.RO