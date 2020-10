Box office-ul american nu mai este cel mai mare din lume

Box office-ul chinez a devenit oficial cel mai mare din lume. Vânzările de bilete în China, în 2020, au urcat duminică la 1,988 miliarde de dolari, depășindu-le pe cele din America de Nord, de 1,937 miliarde de dolari.

Deși aceștia au prezis de multă vreme că cea mai populată țară din lume va prelua conducerea în clasamentul global, rezultatul tot reprezintă o schimbare istorică: America de Nord a fost centrul de greutate al box office-ului global încă de la începuturile cinematografiei.

În China, zeci de mii de săli de cinema operează acum la 75% din capacitate, iar cinefilii nu au ezitat să meargă la film. În perioada 1-8 octombrie, de sărbătoarea Zilei Naționale, cinematografele din China au vândut bilete de 586 milioane de dolari.

Numai blockbusterul local „My People, My Homeland” a adus 19,1 milioane de dolari în week-end, ajungând la încasări totale de 360 milioane de dolari, după 18 zile. Tot din China vine și hitul mondial al anului 2020. Drama de război „The Eight Hundred”, cu încasări de 460 milioane de dolari, este cel mai de succes film al anului. În ceea ce privește peliculele de la Hollywood, „Bad Boys for Life” a generat în 2020 cele mai mari încasări: 426,5 milioane de dolari.

În America, marile studiouri au amânat lansări precum „Black Widow” sau „No Time to Die” — până în 2021, din cauza pandemiei. Iar lanțul de cinematografe AMC, cel mai mare din America de Nord, a avertizat luna aceasta că ar putea intra în faliment până la finalul anului. Filmul de acțiune „Honest Thief”, cu Liam Neeson, se află în fruntea box-office-ului american după week-end-ul ce tocmai s-a încheiat, cu încasări modeste de doar 3,7 milioane de dolari.

Veniturile generate de filmele lansate în cinematografele din lume în 2019 au fost de peste 42,5 miliarde de dolari, stabilindu-se astfel un nou record, în ciuda apariţiei tot mai multor opţiuni online. Cât priveşte Statele Unite, aici suma a fost de 11,4 miliarde de dolari.