Când se vor căsători Cleopatra Stratan și Edward Sanda

Edward Sanda și Cleopatra Stratan formează unul dintre cele mai proaspete cupluri din showbizul românesc. Relația lor se mișcă destul de repede, având în vedere că se gândesc deja la căsătorie.

Cântărețul de 23 de ani a cerut-o deja în căsătorie pe cea care acum câțiva ani cânta despre Ghiță.

„Cererea a fost frumoasă, intimă. Am vrut să ne ferim de ochii lumii. Am considerat acest pas ceva foarte special. M-a cerut chiar când am împlinit 18 ani”, a povestit Cleopatra.

Cleopatra și Edward s-au logodit, așadar, în ziua în care ea a împlinit 18 ani. Recent, tinerii artiști au dezvăluit că se vor căsători destul de curând. Se pare că cei doi vor face pasul cel mare vara viitoare.

„Dacă pandemia se va opri și totul va funcționa normal, în vara anului 2021 va avea loc nunta noastră, în București. Luna de miere încă nu ne-am hotărât [unde va fi]. Noi ne dorim foarte mult să mergem în Maldive!”, a spus Edward Sanda pentru Impact.ro.

Potrivit Click!, nașii perechii vor fi comediantul Dan Badea și soția lui, Mădălina.