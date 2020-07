Care e secretul Cristinei Spătar pentru noua ei talie de viespe

După ce a născut de două ori, interpreta Cristina Spătar a lăsat pe toată lumea mască cu noua talia de viespe pe care o afișează în ultima vreme. Performanța este cu atât mai mare cu cât vedeta are la activ două sarcini. Iar noi va spunem în continuare care este secretul solistei.

Artista a apelat de curând la doctorul estetician Călin Doboş, pentru a avea un mijloc de invidiat. Cristina Spătar şi-a făcut o intervenţie de modelare a taliei cu ajutorul lipoaspiraţie şi s-a lăsat pe mâinile celui mai bun estetician din România, pentru a avea un corp perfect sculptat. Totodată surplusul de grăsime a ajuns în fese pentru a modela micile imperfecțiuni. ,,Mi-am făcut operaţia pentru că imediat după naştere am apelat la toate metodele posibile pentru a scapa de surplusul de grăsime de pe abdomen şi talie dar nu am reuşit să revin la formă inițială. Mă simt mai liniştită, ştiind că pot să arăt chiar mai bine decât înainte. L-am ales pe doctorul estetician Călin Doboş pentru că este un adevărat profesionist și am văzut atâtea exemple de vedete ,,sculptate” de el care m-au

impresionat. Știu că este un adevărat profesionist. După ce l-am cunoscut am știut că mă las pe mâini bune.” a spus Cristina Spătar după intervenţia de liposucţie. ,,I-am făcut o liposucție de talie, că să îi accentuăm mijlocul, am îndepărtat grăsimea și i-am injectat-o în fese pentru a corectă câteva imperfecțiuni. Nu a avut o cantitate mare de grăsime, iar scopul a fost să îi modelăm talia și fesele și să le dăm o tentă uşor mai profică, mai tonică. În cazul ei recuperarea este rapidă, fiindcă n-a fost o procedură de mare anvengură. Mă aştept că ea deja să se poată plimba din a două zi și că în 4-5 zile să fie capabilă să conducă mășina singură și să se mişte lejer prin casă. Astfel își reia toate activităţile de zi cu zi. Sport nu are voie să facă, decât după 6-7 săptămâni, în funcţie de cum evoluează.” a declarat doctorul estetician Călin Doboş. Pe lângă Cristina Spătar, alte vedete care au apelat la dr. estetician Călin Doboș pentru talie de viespe și sculptură corporală sunt: Bianca Drăgușanu, Nicoleta Luciu sau Francisca care după liposucție și-a injectat grăsimea în sâni.