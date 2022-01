Cătălin Botezatu, impresionat de fotografiile cu Maria Dragomiroiu în costum de baie

Maria Dragomiroiu a făcut furori recent pe rețelele de socializare, când a postat mai multe fotografii din vacanța din Miami.

Admiratorii au rămas impresionați de cât de bine arată artista de 66 de ani în costum de baie. Și creatorul de modă Cătălin Botezatu s-a arătat uimit de fizicul interpretei de muzică populară.

Bote a comparat-o pe celebra artistă cu Ileana Cosânzeana și a declarat că fotografiile Mariei sunt demne de pus pe prima pagină a revistelor. Mai mult decât atât, Cătălin este de părere că Maria Dragomiroiu reprezintă un exemplu de oferit tinerelor din ziua de astăzi, ea având o frumusețe naturală.

„Pe lângă faptul că are o voce superbă, care a dăinuit în timp, Maria Dragomiroiu are și o frumusețe de Ileana Cosânzeana, acel păr superb, lung de un metru. Este aproape imposibil ca, la 66 de ani, să ai o podoabă capilară atât de frumoasă. Este foarte greu de întreținut, firul este lung și des. Maria Dragomiroiu ar putea face lesne reclamă la șampon. Este un exemplu viu că se poate ca, la 66 de ani, să arăți impecabil. Mă refer la ținută, la atitudine, la trup, are un corp desăvârșit, un tonus bun. Poza cu Maria Dragomiroiu este una bună de pus pe coperta revistelor. E de dat de exemplu generațiilor de acum care au încă de la 20 de ani au fundul căzut. Le dă clasă pițipoancelor! Cred că Maria apelează la o alimentație foarte sănătoasă, dar cred că face și sport, are musculatură tonifiată, se vede!”, a declarat Cătălin Botezatu.