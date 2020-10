Ce aniversare au avut parte Felix și Mihaela Rădulescu

În primăvară, în plină pandemie, diva de la Monaco a decis că nu mai publice pe rețelele de socializare imagini din viața ei particulară din casă și nici cu iubitul ei Felix Baumgartner. Iar de aici urmăritorii ei au tras concluzia că cei doi îndrăgostit nu ar mai formă un cuplu.

Însă nu este așa, căci cei doi au revenit pe rețelele de socializare împreună. Iar parașutistul austriac demn de Cartea Recordurilor știe să o facă pe Mihaela cum să îl facă să iubească. Astfel că vedetă de 50 de ani care a stat 37 de zile în România să filmeze prin pădure pentru un reality-show, acum s-a întors în brațele iubitului ei.

Felix Baumgartner și-a suprins fanii, și mai ales pe iubita Mihaela Rădulescu, publicând pe Instagram un filmuleț romantic, realizat din cele mai speciale fotografii pe care le-a avut el cu iubita lui. Coloana sonoră aleasă a fost Lenny Kravitz, cu piesă Can’t Get You Off My Mind – “Nu te pot scoate din mintea mea”. Surpriza are legătură cu cei 6 ani de relație, pe care cei doi i-au împlinit pe 23 octombrie. Deci formează un cuplu mai departe.