Elena Ionescu a făcut o nouă intervenție estetică

Fosta solistă din Mandinga și câștigătoarea unui reality-shpw celebru, Elena Ionescu a ajuns iar pe mâna esteticianului. După ce și-a mărit sănii aceasta a apelat la o clinică renumită pentru tehnicile exclusive de injectare a buzelor: Kendall, Kylie și Russian lips, clinica aleasă de majoritatea vedetelor datorită acestor proceduri.

“Ador buzele cu volum și de obicei folosesc contur de buze dar în ultima perioadă dura mult prea mult să stau să mă aranjez. Sunt și mămică, am și atâtea proiecte noi și efectiv încerc să salvez timp. Chiar și 5 minute sunt foarte importante pentru mine. Așa am decis să îmi fac buze perfecte fără machiaj. Am apelat la buna mea prietenă, Mădălina Brîndușeșcu pentru această procedura deoarece am văzut rezultatele spectaculoase care le are la clinică ei.

Sunt super mulțumită de rezultat.” a declarat Elena Despre alegerea intervenției Elenei Ionescu și ce presupune aceasta, am aflat detalii de la Mădălina Brîndușescu, managerul clinicii Beauty Art Aesthetics. “Dacă nu va simțiți confortabil cu aspectul buzelor dumneavoastră, sunt prea subțiri sau au început să-și piardă din volum, puteți să beneficiați de tratamentele și tehnicile clinicii Beauty Art Aesthetics pentru obținerea unor buze voluptoase, perfect conturate și cu un aspect natural. Cele mai în vogă proceduri de augmentare a buzelor – Russian, Kendall și Kylie lips sunt în topul alegerilor pacientelor în materie de injectologie, iar alegerea Elenei Ionescu a fost procedura Russian Lips. Această tehnică specifică modelează buzele într-o formă de inimă și oferă volum mai mare. Tinde să ridice buza mai degrabă decât să adauge un volum excesiv, deci este ideal pentru cele interesate de umplerea buzelor sau pentru cele care își doresc un finisaj natural.

„Tehnică Russian lips durează între 30 și 45 de minute, inclusiv timpul de pregătire, și se menține 12-18 luni, cu retușuri necesare la fiecare 6 sau 9 luni, costă 360 euro 1,55 ml.", afirmă Mădălina Brîndușescu. Elena a fost premiată recent cu „Premiul pentru cel mai popular artist al anului 2020" în cadrul galei I Success „Oameni de succes" organizată de Oana Irimia și Flavia Covaciu. Se bucură de rolul de mamă și este foarte fericită alături de fiul ei, Răzvan Andrei.

