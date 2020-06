Ce motive de bucurie are prezentatoarea Alina Pușcaș

Actrița și prezentatoarea radiază de fericire zilele acestea din mai multe motive. Alina Pușcaș nu numai că s-a întors la muncă, la emisiunea transformărilor pe care o prezintă, dar a slăbit într-un fel anume și și-a botezat și fetița în mare secret. Iată că Tabu vă prezintă în continuare detalii despre aceste schimbări din viața vedetei.

Alina Pușcaș a slăbit 4 kg într-o săptămână cu “dieta drastică” pe care a găsit-o întâmplător pe platourile de filmare unde lucrează. “Am luat-o de la un bărbat, directorul nostru de programe, căci e dieta perfectă. Este prima dietă pe care o fac în viața mea. Este greu să ții una dar m-am ambiționat pentru că rochițele dinainte de ultimele două sarcini nu-mi mai veneau. Dieta se ține pe termen scurt 14 zile – solicitante și cu mare strictețe. Trebuie să o ții trei zile cu trei zile și cu alte trei zile. Primele trei zile consumi numai orez fiert, atât fără sare, unt și ulei de măsline. Alte trei zile doar legume, se exclude cartoful. Legume fierte, crude sau la grătar fară sare, ulei, unt. Alte 3 zile numai fructe și nu stiu daca e ceva de evitat. E foarte importantă hidratarea. 3 litrii – 3 litrii jumătate de apă.

Beau cafea neagră, am renunțat la capucino. Fără pâine, iar acestea nu se combină intre ele. Mai puneți puțin piper la orez. Exact în aceea ordine, adică orez, legume și fructe. Trebuie să faceți și mișcare”, a povestit Alina Pușcaș pe pagina ei de instagram. Apoi vedeta mai are un motive de bucurie, căci ea și soțul ei Mihai Stoenescu și-au botezat fetița în secret. Prezentatoarea TV a explicat de ce a luat această decizie și a mărturisit că regretă lipsa mai multor persoane dragi. În contextul pandemiei, la creștinarea micuței Iris au participat doar 14 persoane. “Pe 6 iunie trebuia să aibă evenimentul dar nu se dăduse drumul la nicio variantă de petrecere. A fost foate frumos, atipic pentru că mi se părea super goală biserica”, a spus Alina pentru spynews.ro. ”A fost singura chestie, dar m-a afectat așa pe moment. Dacă nu avea 10 luni așteptam mai mult. A fost îngrozitoare selecția pentru că am fost numai 12, cei din familie și atunci a mai fost nevoie de o persoană alături de noi, așa că nu am putut să împăcăm nici 1% din ei. Revanșa vă fi luată la petrecere, atât cea de nuntă și de botez.”, a adăugat ea.