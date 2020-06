Actrița Ioana Ginghină și-a făcut planuri de vacanță cu noul iubit

Actrița de telenovele trăiește o poveste de dragoste cu iubitul ei Cristi, cu care este împreună de 8 luni. Ioana Ginghină ne-a povestit în exclusivitate cum decurge relația cu iubitul ei, ce se pregătesc să facă împreună în această vară și cum s-a mutat cu el de câteva luni bune în casa pe care o împărțea odinioară cu fostul soț.

Ioana Ginghină, care a petrecut un weekend de vis la munte cu iubitul, ne-a mărturisit ce planuri au împreună. “Avem opt luni împreună, am fost la munte în weekend, fără Ruxi, am avut un traseu foarte greu, dar am zis că data viitoare o să o luăm și pe ea. Ne-a prins ploaia, însă a fost mai frumos decât ne așteptam. Am stat un weekend, am plecat sâmbătă și ne am întors duminică, pe un traseu de 8 ore. Un traseu așa lung n-am avut în viața mea Ne pregătim de vacanță, vrem să mergem în Grecia, acum mergem în Thasos, acolo nu am fost niciodată. Acum să vedem ce vacanță vom avea cu condițiile astea. S-a împlinit un an de la divorț, dar doare de la actele de la notar, însă așa s-au împlinit aproape doi de la despărțire. Dar noi încă păstrăm legătură, mai avem de discutat despre casă, despre Ruxandra. Avem și mai multe animăluțe, pisici, doi câini, unul acum nou, dar pe ăla îl îngrijesc Ruxandra și Cristi, pentru că ei doi l au salvat de pe stradă. Am zis ok, îl luăm, dar voi aveți grijă de el. E greu, era foarte bolnav, e greu să crești animale, e responsabilitatea mare. Dacă ne e milă de animale. Cristi stă cu noi, ne-am mutat amândoi, ne a prins pandemia împreună, ne-a fost de ajutor. Planuri sunt multe însă unele au fost amânate din cauza cornia virulului. Sper să se reglementeze totul”, ne-a mărturisit Ioana Ginghină.