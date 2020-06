Cele mai vechi secrete de frumusețe de la Hollywood

Sunt câteva secrete de frumusețe care datează de zeci de ani și pe care probabil încă nu le știm, dar marile vedete de la Hollywood le-au folosit cu încredere.

Tehnica de plumping a buzelor lui Marilyn Monroe. Diva folosea cinci nuanțe de ruj pentru ca acestea să pară mai pline. Cele mai închise la culoare le folosea spre exteriorul buzelor, iar cele mai deschise spre interior.

Metoda de exfoliere a lui Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor obișnuia să-și bărbierească fața. În aceste zile, există modalități de a face acest lucru (care nu necesită un aparat de ras!) Procedeul cel mai popular se numește dermaplaning.

Trucul de separare a genelor folosit de Audrey Hepburn. Audrey Hepburn este diva cu ochi de căprioară. Genele ei lungi și bine definite au atras întotdeauna. Secretul ei era despărțirea fiecărei gene după ce își aplica rimelul. În cest mod, genele nu se lipeau și aveau mult mai mult volum.

Carole Lombard și trucul ei pentru îndreptarea nasului. Carole Lombard ar fi avut nasul ușor strâmb din cauza unui accident. Înainte de a se machia, ea ar fi trasat o linie subțire albă pe nas. Credea că îi face nasul să pară mai drept.

Grace Kelly folosea conturarea pomeților pentru a-și evidenția trăsăturile. Prințesa de Monaco folosea blush pentru a-și evidenția pomeții: o nuanță mai închisă pentru contur și una mai deschisă pentru luminozitate.

Soluția împotriva acneei a Ritei Moreno. Când Rita Moreno era o tânără actriță, s-a luptat cu acneea. Medicii i-au recomandat un tratament dur care să includă lumina ultravioletă și frecții cu acid acetic. Nu a fost o metodă foarte bună așa că și-a dezvoltat propria tehnică pentru combaterea acneei: își exfolia tenul în fiecare zi.

Trucul pentru mărirea buzelor folosit de Vivien Leigh. Pentru a-și face buzele să pară mai pline, Vivien Leigh își contura buzele dincolo de conturul lor natural.

Marlene Dietrich și-a scos molarii pentru a-și evidenția și mai mult pomeții. Nu vă recomandăm să încercați acest truc acasă, și vă recomandăm un mini dispozitiv de tonifiere a feței.

Talentul actoricesc al lui Dorothy Dandridge a fost incontestabil, dar și frumusețea și stilul ei au captivat publicul. Actrița amesteca rujul roșu clasic cu o nuanță portocalie pentru a obține o nuanță inspirată din culorile fabuloase ale coralilor.

Rita Hayworth era admirată pentru culoarea părului ei: un roșu natural extrem de frumos. Pentru a-și păstra această semnatură, Rita își aplica ulei pe păr după fiecare spălare și își ținea părul acoperit cu un prosop cald timp de 15 minute. După 15 minute se spăla cu apă fierbinte și suc de lămâie pentru a elimina tot uleiul și pentru ca părul să nu rămână gras.

Greta Garbo obișnuia să folosească un pic de vaselină sub ochi pe care o acoperea cu un fard inchis. De asemenea, pentru machiaj folosea vaselină amestecată cu un cărbune pigmentat.

Anna May Wong și ochii de pisică. Smokey eyes erau tendința principală în anii ’20, dar actrița chinezo-americană Anna May Wong a decis să aplice eyelinerul și pe pleoapa inferioară a ochilor, imediat sub gene.

Ingrid Bergman era cunoscută pentru frumusețea ei naturală. Actrița își rădea un centrimetru de păr din față pentru a da impresia unei frunți mai late.

Sophia Loren și obsesia pentru uleiul de măsline. Pentru a-și menține pielea catifelată apela la o baie fierbinte în care picura câțiva stropi de ulei.

Bette Davis era apreciată pentru ochii ei superbi. Pentru a-i păstra mereu la fel de strălucitori își aplica felii de castravete crud și vaselină sub ochi pentru a evita formarea ridurilor.

Trucul cu apă rece al lui Joan Crawford. Actrița și-ar fi stropit fața cu apă cu gheață de 25 de ori pentru a micșora dimensiunea porilor și a stimula circulația. După aceea, ea aplica o cremă groasă pentru a păstra toată umezeala.

Bobul perfect al lui Jackie Kennedy a fost doar unul dintre numeroasele motive pentru care prima doamnă a fost apreciată în anii ’60. Pentru a reduce la minimum deteriorarea și a-și menține părul sănătos, Jackie Kennedy se culca cu părul înfășurat în mătase.