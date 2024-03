Chef Florin Dumitrescu a dezvăluit motivul pentru care nu mănâncă ciorbă la restaurant

Cu toții suntem tentați să comandăm ciorbă atunci când mergem la restaurant, iar acest lucru se întâmplă, pentru că nu avem suficient timp să o pregătim acasă.

Însă, chef Florin Dumitrescu nu are o părere așa bună despre acest obicei, dezvăluind care e motivul pentru care el nu este de acord.

Chef Florin Dumitrescu a dezvăluit că, de cele mai multe ori, se întâmplă ca unele restaurante să mintă cu privire la ingredientele pe care le folosesc. El a oferit ca exemplu ciorba, despre care spune că majoritatea bucătarilor o condimentează cu vegeta, fără să recunoască acest lucru.

El a explicat că bucătarii apelează și la un anume truc pentru a nu ne da seama că au adăugat acest condiment:

„Eu nu mai mănânc ciorbe în cârciumi. Eu nu mai pot să mănânc ciorbe în cârciumi. Am avut problema asta după ce am descoperit că mă și mint. Eu îi întrebam dacă au vegeta în farfurie și ospătarii spuneau că nu. Dar m-a învățat un bucătăraș de prin Ardeal că școala de bucătari îi învață cum să folosească vegeta fără să se vadă. Fac supa, baza, apoi o dau prin sită fină, fină și se pierd bucățelele alea. Nu e intoleranță, nici alergie, e direct inflamație. Nu doar monoglutamatul, că dacă ar fi monoglutamatul natural nu ar fi o problemă. Bazele chimice pe care ei le folosesc acolo… Treaba aia, un sfert de oră am de la prima lingură până când trebuie să ajung la prima toaletă și stau acolo toată noaptea. E îngrozitor și am zis că nu mai mănânc ciorbă în cârciumi.”, a declarat Florin Dumitrescu în cadrul unui podcast.

Chef Florin Dumitrescu a mai explicat că experiența l-a învățat că nu ar trebui să comandăm niciodată ce ne recomandă ospătarii, întrucât, se întâmplă ca acele preparate să fie, adesea, vechi, iar bucătarii să vrea să scape de ele.

În schimb, juratul de la Chefi la cuțite recomandă să mergem la acele restaurante care sunt mai mereu aglomerate:

„Am învățat-o încă din prima zi de cârciumă. Nu lua niciodată ce îți recomandă ospătarul. Mă simt ca un magician din ăla care dezvăluie trucuri. Nu e bine! (…) Există acest astăzi vă recomand… coastele de porc. Dar de ce îmi recomanzi tu mie coastele de porc astăzi? Păi… să scăpăm de ele, înțelegi? Dar nu că sunt ele gătite, dar e ultima zi a lor înainte de a expira, înainte de a începe să miroasă urât. Asta în cârciumile care nu funcționează, dacă te duci la una care are 700 de persoane rulaj pe prânz nu ai problema asta. Cel mai bun sfat este să te duci să mănânci acolo unde e cârciuma plină.”, a mai explicat Florin Dumitrescu.

Sursa: Tabu.RO