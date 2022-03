Cine este Yulia Chernitskaya, ucraineanca ajutată de un bătrân cu 200 de lei într-o benzinărie din România

Yulia Chernitskaya, o femeie plecată din Ucraina din cauza războiului, alături de cei patru copii ai săi, a postat pe contul său de Facebook o poveste emoţionantă care a strâns mii de aprecieri.

Un bătrân a oprit-o într-o benzinărie şi i-a oferit 100 de lei. Pentru că femeia a refuzat iniţial, bătrânul i-a mai oferit 100 de lei. Scena a impresionat-o până la lacrimi pe Yulia, cu atât mai mult cu cât bătrânul nu avea de unde să-i ştie povestea de viaţă.

Este antrenoare de fitness

Yulia Chernitskaya este originară din Odessa și mamă a patru copii. Ea este profesoară de fitness și, în momentul începerii bombardamentelor, se afla la Kiev, oraș în care locuiește alături de cele 4 fetițe.

Yulia Chernitskaya are un site, numit Fitness Mama, cu programe de nutriție pentru slăbit. De asemenea, ea este și antrenor individual.

Atunci când au început primele bombardamente în Kiev, Yulia şi-a luat copiii şi a venit în România.

Ajutor de la un bătrân

După gestul bătrânului român, Yulia a povestit că a învăţat să aprecieze lucrurile mărunte şi să preţuiască şi mai mult pe cei din jur.

Alături de o fotografie în care apare ținând în mâini două bancnote de 100 de lei, Yulia Chernitskaya a povestit că a primit banii, într-o benzinărie, de la un bărbat în vârstă, care s-a oferit să o ajute în momentul în care i-a văzut numărul de înmatriculare.

„Acești bani i-ai primit de la un bărbat de 60-65 de ani într-o benzinărie, când am ieșit și mă îndreptam spre mașină după ce achitasem un plan. El și-a șters parbrizul și m-a întrebat în română ‘Ucraina?’, ‘Ucraina’, i-am răspuns.

Probabil m-a așteptat când a văzut numărul de Ucraina. Și-a deschis portofelul, mi-a dat 100 de lei și a spus ‘glorie Ucrainei!’. Am început să plâng. Am refuzat să iau bani, mai ales că am văzut că avea o mașină veche. Însă el și-a deschis iar portofelul și mi-a mai dat 100 de lei, mi-a spus că sigur am nevoie.

Nu mi-am putut stăpâni lacrimile. Până la urmă, nici nu știa că am 4 copii care mă așteaptă. Și bine că nu i-am spus, că sigur își golea portofelul. Am vrut să-l îmbrățișez, dar nu m-a lăsat. Dacă acest om îmi citește postarea trebuie să știe că a ajutat o mamă a patru copii.

Am stat în tăcere în mașină, mi-am șters lacrimile și nu puteam înțelege. Așa ceva?!”, a scris Yulia Chernitskaya, pe Facebook.