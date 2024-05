Cum arată acum Mariana Dănescu, actrița care a jucat-o pe Lili din serialul „La Bloc”

Actrița Mariana Dănescu, cunoscută drept Lili din serialul „La Bloc”, continuă să facă actorie, performând la Teatrul Metropolic din București.

Ultima sa apariție a atras atenția, demonstrând că artista s-a menținut în formă chiar și după atât de mulți ani.

De curând, Mariana Dănescu, în vârstă de 55 de ani, a surprins cu cea mai recentă apariție, în afara scenei de la teatru. Îmbrăcată într-un costum negru, elegant, ea a ținut un discurs unor copii la bibliotecă.

„Educația prin teatru, un nou proiect dedicat tinerilor. La inițiativa actriței Teatrului Metropolis București, dr. Mariana Dănescu, am organizat prima întâlnire la #biblioteca. Împreună ne propunem să valorificăm patrimoniul cultural de care dispunem și să îl facem cunoscut și tinerei generații prin joc și joacă”, a fost mesajul postat de Biblioteca Metropolitană din București.

În anul 2013, Mariana Dănescu a vorbit despre cum și-a început cariera în actorie prin rolul lui Lili din serialul „La Bloc”.

„Am fost sunată şi invitată să particip la o selecţie în vederea efectuării distribuţiei primului sitcom românesc. M-am prezentat, m-am desfăşurat artistic şi apoi… m-am mutat definitiv la ei La bloc! Am fost norocoasă, pentru că s-au prezentat foarte multe actriţe pe acest rol şi eu l-am câştigat! Filmam destul de mult timp! Dar eram obişnuită de la teatru! Asta e, când am ales să fiu actriţă am ştiut foarte bine ce implică această meserie!”, a declarat actrița.

Ea recunoaște că una dintre cele mai mari provocări din viața ei de actriță a fost chiar rolul lui Lili, fiind și primul său rol dintr-un serial de televiziune.

„Îmi place provocarea! O provocare a fost şi Lili din La Bloc. A fost prima participare într-un serial de televiziune. Şi rolul interpretat era un gen nou pentru mine. Dacă genul de femeie care este Lili nu m-ar fi distrat şi pe mine, poate nu l-aş fi interpretat. Când a început sitcomul nu mai speram să am un copil. Din cauza sarcinii mele, textele au fost adaptate. Ideea de a filma naşterea a fost a regizorilor Răzvan Săvescu şi Radu Dragomir”, a mai afirmat Mariana.

Mariana Dănescu este căsătorită cu Gabi Capră, alături de care are 2 copii, un băiat, Mihăiță, cel pe care l-a și născut în timpul filmărilor, și o fată.

Sursa: Tabu.RO