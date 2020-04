Cum arată casa în care stă Alexia Eram, fiica Andreei Esca

Fiica cea mare a Andreei Esca și a lui Alexandre Eram s-a intors de la Londra, unde studiază marketing, publicitate şi relaţii publice în domeniul modei. Puștoaica se iubește cu solistul Mario Fresh și este vlogger, așa că cea mai nouă idee a fetei a fost să-și prezinte aparatmentul în care locuiește

Alexia s-a autoizolat alături de cei dragi în apartamnetul ei modern și a avut frumoasă idee a de le prezența prietenilor ei virtuali un filmuleț în care își prezența camerele. Apartamentul este amenajat în alb şi negru, pus la dispoziţie de părinţii săi. Are foarte multe tablouri mari în camera de zi, care nu este așa de mare după cum puteți vedea în filmulețul alăturat.

Are foarte multe fotografii cu ea și familia ei mai vechi, un desen făcut de ea când era mică iar tatăl ei i l-a făcut cadou. În bucateie are foarte multe electrocasnicele de nouă generaţie dar și câteva fotografii. Alexia are un colțișor decorat de ea și un frigider vitage pe care îl place foarte mult și pe care și l-a dorit în casă.

Dormitorul sau camera ei este unul cu mochetă pe jos, dar Mario a convins-o. Are un pat mare cu multe jucării dar și cu Pablo, un porcusor de plus pe care îl ia peate tot și apoi are deasupra lui foarte multe luminițe. În aceeași camera are și biroul unde are laptopul și câteva fotogarfii cu familia. Are ochelari, creioane și dezinfectatant. În baie are și câteva scoici printre multe creme de dat pe față.

Apoi Alexia a intrat în dressingul ei și a explicat că atunci când s-a mutat în acel apartament să aibă loc pentru pantofi, genți, geci și adidași. Intrați pe link ul de mai jos și vedeți filmulețul făcut de Alexia pentru contul ei de Youtube.