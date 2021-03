Cum arată și cu ce se ocupă acum Mihaela Tatu de la ”De 3 x femeie”

Mihaela Tatu a lăsat deoparte televiziunea și s-a dedicat unui proiect de suflet. Vedeta care a fost realizatoare şi moderatoare de emisiuni TV, la Pro TV, Acasă TV şi Antena 2, s-a întors la vechea ei pasiune.

Dintotdeauna a fost considerată un „cameleon”, deoarece a trecut printr-un divorț, s-a confruntat cu grave probleme de sănătate, a schimbat meserii și locuri de muncă, dar nu s-a dat niciodată bătută. Din uzină a trecut la contabilitate, de la contabilitate la radio, apoi la tv, s-a apucat de Facultatea de Psihologie după 40 de ani, a mers pe Camino şi a făcut escaladă.

Mihaela Tatu, de 57 de ani, rămâne și azi ”De 3 x femeie”, la mai bine de două decenii de când a realizat celebra emisiune. Acum, ea se întoarce la prima ei pasiune, poveştile pentru copii, într-un proiect inițiat de un brașovean și dedicat copiilor preşcolari, dar nu numai.

Fosta realizatoare de televiziune este vocea care te însoțește la culcare. „Îmi trec prin fața ochilor tot felul de propuneri de proiecte. Eu sunt o persoană care judecă mai întâi cu inima și asta are și avantaje, dar și dezavantaje. Iar când a apărut un proiect cu povești pentru copii, inima mea pe loc a zis, da. Așa am ajuns eu în aventura Nani Nani, iar dacă o să ascultați cu atenție poveștile interpretate de mine, o să auziți pe fundalul lor o inimă care bate tare-tare. Da, da, e inima mea!”, spune Mihaela Tatu.

Mihaela Tatu le spune povești copiilor

Poveştile audio Nani Nani au fost gândite să vină în completarea acţiunii părinţilor care le citesc celor mici, nicidecum să înlocuiască acest lucru. „Atunci când am descoperit lumea cărţilor audio, am simţit dintr-o dată că totul are mai mult sens: călătoriile lungi cu maşina de la client la client, alergarea sau pur şi simplu plimbările solitare au devenit ocazii de a învăţa câte ceva nou. Apoi am intrat în lumea podcast-urilor şi mi-a plăcut atât de mult, încât m-am ambiţionat să fac un podcast de masă în limba română – şi aşa s-au născut podcast-urile Reţeaua şi Mind Architect. Însă nimic nu se compară cu poveştile pentru copii. Momentul când Mihaela Tatu îţi interpretează prima poveste scrisă, când o reasculţi şi când o ascultă alţii, mai ales copiii şi vezi ce impact are este cel în care realizezi că nu ai venit degeaba pe Pământ”, spune Tudor Stoica, iniţiatorul proiectului Nani Nani, potrivit news.ro.