Cum a devenit Kendall Jenner „sfânta” literaturii alternative

În timp ce o mulțime de alți oameni de pe un yaht apăreau făcând diverse lucruri mai – să spunem – sportive în spatele ei, Jenner apare în mai multe fotografii de la evenimentul respectiv – de dinainte de Crăciun, într-un costum de baie mic și cu o cămașă verde deschisă deasupra, cu părul prins grațios într-o coadă de cal.

În imagini se vede cum Kandall citește o copie turcoaz din Tonight I’m Someone Else, o colecție de eseuri a scriitoarei din Brooklyn, profesoară la Bennington College, Chelsea Hodson. Dar n-a fost prima dată când Jenner a fost văzută citind ceea ce unii oameni numesc alt lit – adică, literatura alternativă. Lângă piscina de la Hotel du Cap Eden Roc, în Franța, în mai, a fost surprinsă citind romanul de debut al lui Darcie Wilder. Coperțile cărților citite de ea sunt acoperite de post-it-uri.

Cărțile lui Hodson și ale lui Wilder au fost vândute pe Amazon în 24 de ore de la publicarea fotografiilor cu Jenner. Reacția online, atât din partea autorilor înșiși, cât și a celor din cercurile lor, a fost un amestec de șoc, încântare și sărbătoare: Foarte rar se intersectează lumile celebrităților mondene și literatura. Și rareori puterea „influenței” a fost resimțită atât de acut într-o industrie în care de obicei câștigă recenziile și lansările cu invitați de la librăriile locale. Hodson, care și-a dezvăluit reacția la vederea cărții ei pe toate paginile revistelor mondene de Instagram și Twitter, a descris experiența ca fiind suprarealistă. „Majoritatea scriitorilor pe care îi cunosc se așteaptă foarte puțin să obțină succes. Sau, dacă se așteaptă la asta, sunt de obicei dezamăgiți”, a spus ea. „Cred că fiecare scriitor, la un anumit nivel al subconștientului își dorește audiență și cu siguranță vreau și eu ca ceea ce am scris să ajungă la oameni care nu au auzit niciodată de mine”, a adăugat ea. „Așadar, sunt foarte recunoscătoare că Kendall Jenner și chiar aceste publicații tabloide m-au ajutat să obțin asta la un an și jumătate după publicarea cărții mele. Mi se pare clar acum că influența ei din zona rețelelor de socializare are puterea de a schimba cu adevărat viața oamenilor.”

Hodson spune că elevii ei au fost cei mai entuziaști de știrile apărute cu Jenner. „De fapt, am primit atâta atenție în acea zi, încât a început să mă deprime”, a spus ea. „Mi-am dat seama că aproape nimeni nu este imun la puterea celebrității. Celebritățile sunt în centrul culturii noastre, iar cărțile sunt de obicei undeva la periferie.” În noiembrie, Jenner a postat pe Instagram o poză cu mai multe cărți printre care și cea scrisă de Hodson alături de cărți scrise de Melissa Broder, Lydia Davis, Fariha Róisín, Leonora Carrington, Lang Leav, Amparo Dávila și alții. După ce cărțile ei preferate au apărut pe Instagram, toți autorii au primit nenumărate mesaje de la cititori iar vânzările cărților lor au crescut subit.