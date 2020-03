Cum îi sărbătorește Sore ziua fiicei sale și ce surprize are pentru fanii ei

La cei 30 de ani ai ei, Sore este o femeie fericită, care azi, 25 martie, își sărbătorește fiica, Erin, care împlinește 5 anișori. În urmă cu câteva săptămâni solistă a filmat un videoclip nou la piesa “Ce faci fată” și ne-a oferit un interviu, în exclusivitate. Iar Tabu îți spune și cum vor sărbători ele ziua micuței.

Erin, fiica lui Sore împlinește azi, 25 martie, 5 anișori și încă de cu o seară înainte au făcut tort pentru cei ce le vor trece pragul dacă se va întâmplă acest lucru. Puștoaica are și ea prietenele ei de la grădiniță, cu care a apărut în videoclip și care probabil că o vor sună prin video call.

După cum știți, solistă tocmai a lansat piesă “Ce faci, față?”, care a devenit un fel de salut pentru Sore și prietenele ei. “Fac foarte bine, mă bucur să văd că această întrebare care da titlul piesei mele a devenit o întrebare că un salut inevitabil. În videoclip apar alături de mai multe prietene, Raluca Leoaca, Raluca Pascaru de la tobe, o altă Raluca, o fană devenită prietenă care lucrează pentru noi pe partea de online, prietenele mele din copilărie care îmi sunt și astăzi cele mai bune prietene. Mai sunt prietenele care se ocupă de partea estetică de ceva timp, de par și machiaj. Cât despre Erin, știa că filmează în viitorul videoclip și a repetat două săptămâni și își imagina cum va fi la filmare, nu a dormit cu o noapte înainte de filmare.

Iar eu am fost cel puțîn la fel de emoționată că ea pentru că nu aveam niciun dubiu că nu va ieși bine, dar mă emoționa să o văd așa de emoționată. Chiar mi-a spus, mami vreau să mergem la studio să fac o melodie din cap și tu să mi faci videoclipul. Ea cânta, cânta foarte bine”, ne-a povestit solistă. Cât despre planuri, ne-a mărturisit că “am lansat și o colecție de haine care se numește “ce faci față” care e inspirată din ținutele din clip pe care le am făcut cu atelierul nostru. Este o colecție în ediție limitată de 5 piese, am reinterpretat uniformă și pe lîngă asta, am lansat o platforma “cefaci față.ro” in care mi-am dorit să ne întâlnim noi fetele de toate vârstele că să ne recastigam încrederea sau să ne punem pe picioare atunci când este nevoie”, a povestit vedetă pentru Tabu.