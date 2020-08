Cum a sărbătorit Laura Cosoi cinci ani de la nuntă

Mai are mai puțin de o lună și talentata actriță și scriitoare va naște pentru a doua oară, tot o fetiță. Însă Laura Cosoi a avut parte de o sărbătoare în familie pe 8 august, când ea și soțul ei Cosmin Curticăpean au împlinit 5 ani de la nuntă. Vedeta a scris un text drăguț pe blogul ei pe care va invităm să citiți o parte în continuare.

“Așa ne-a surprins aniversarea noastră, 5 ani de la nuntă, fix azi, 8 ani de când am început povestea de dragoste și 17 ani de când ne-am întâlnit prima oară și ne-am împrietenit, 3 ani de când am aflat că vom fi părinți, 2 ani de când este Rita în viața noastră și câteva zile până o vom cunoaște pe surioara ei. Suntem doi oameni extrem de norocoși că ne-am găsit și mai ales suntem norocoși că am avut încredere în povestea noastră de iubire. Îmi amintesc zilele calde de vară în care ne proiectăm idei despre cum am vrea să fie viața noastră împreună. Recunosc că ce trăim este dincolo de tot ce am proiectat și știu că suntem binecuvântați cu armonie, uniune și iubire pentru că am crezut în noi, pentru că vorbit despre tot, pentru că am fost uniți și împreună la bine și la greu.

Pot spune în acest moment că mă aflu într-o etapă a vieții în care știu că lucrurile se vor schimba, că vor avea dinamică diferită, că ritmul va fi altul, dar la fel de bine știu că am alături de mine partenerul perfect pentru acest drum! L-am ales și am știut că el, Cosmin, va fi tatăl copiilor mei, soțul ocrotior și iubitor care este acum. Că va fi implicat și devotat, că mă pot baza pe el și că doar alături de el am să mă simt femeia împlinită care sunt azi! Imaginile surprind un crâmpei din viața noastră, impresionați de evoluția minunată a Ritei, copleșiți și emoționanți în așteptarea surioarei mici.

Nu suntem o familie perfectă, chiar dacă poate asta reflectă marea majoritate a postărilor, dar știm că vrem fim bine și fericiți împreună. Clădim în fiecare zi la relația noastră, încercăm să ne completăm, să ne înțelegem, să comunicăm și să nu uităm niciodată că suntem datori vieții cu fericire pentru că am primit șansa de a ne întâlni într-o lume în care mulți sunt rătăciți. Familia noastră se mărește și de-abia așteptăm să stăm toți patru îmbrățișați în patul din camera noastră, să ne prindă diminețile cu soare în armonie și necontenite mulțumiri pentru ce ne-a dat Dumnezeu! La mulți ani, iubirea mea! La mulți ani, nouă și familiei frumoase în care credem atât de mult!”, a scris Laura Cosoi pe blogul ei.