Cum se simte Cătălin Măruță după operație. Primele declarații are prezentatorului

Cătălin Măruță a suferit o intervenție chirurgicală de ligamente încrucișate la genunchi. După ce a scăpat de pe masa de operație, prezentatorul tv le-a povestit fanilor săi experiența trăită.

Cătălin Măruță nu a fost anesteziat total, motiv pentru care a putut să vadă exact cum a decurs toată operația. Andra i-a fost alături în permanență și a stat cu sufletul la gură până când a aflat că e totul în regulă.

„Gata, pacientul a supraviețuit (n.r. zâmbește). M-a așteptat și asistenta mea personală. (…) Ideea e că am fost live. Pe parcursul întregii operații am stat de vorbă cu doctorul. Nu am fost anesteziat total. Eram live cu el, cu doctorul și povestea ce se întâmplă. Am văzut toată intervenția. Încă mai sunt conectat, ca să fie totul în regulă. (…) Foarte interesant să îți vezi operația în timp real, live, în timp ce se face operația, tu să te uiți acolo și să nu simți nimic”, a povestit Cătălin Măruță fanilor de pe Instagram.

Înainte de operație, Andra a izbucnit în lacrimi. Nu a mai rezistat presiunii și a început să plângă în fața internauților. „Ce faci, iubire? Te-ai îmbrăcat, ți-ai luat costumul de asistentă? Ai emoții? Nu cred? Pe bune?”, a întrebat-o Măruță. „Ce să fac, te mângâi! Știi cum simți tu când mă duc la operație și ai vrea să fii tu în locul meu. Asta simt eu acum”, i-a răspuns Andra. „Ea este iubita!”, a încheiat Cătălin Măruță.

Andra a publicat și un mesaj emoţionant pe Instagram, alături de o fotografie cu ea și soțul ei. „De 16 ani împreună, de 15 ani căsătoriți. Întotdeauna împreună. Trecem prin toate ținându-ne de mână!”, a scris Andra, cu trimitere la versurile unui dintre cântecele sale.