Dans ⎢ În culisele «One Shot», creația postumă a lui Ousmane Sy

Spectacolul pe care coregraful Ousmane Sy, decedat la 27 decembrie 2020, trebuia să-l prezinte în cadrul festivalului Suresnes cité danse va fi difuzat în direct duminică, 10 ianuarie 2021, pe site-ul France Télévisions.

Un omagiu

Cu siguranță că este o senzație stranie și neobișnuită să asiști la o creație postumă. Joi, 7 ianuarie, la Teatrul Jean Vilar din Suresnes (Haute-de-Seine), au fost puse la punct ultimele detalii ale spectacolului One Shot de Ousman Sy (1975 — 2020), coregraful de hip-hop și fostul co-director al Centrului național coregrafic din Rennes și Bretania, care ar fi trebuit să deschidă oficial a 29-a ediție a festivalului Suresnes cité danse cu această producție din distribuția căreia fac parte opt dansatoare și care a fost concepută special pentru această manifestare culturală.

În acest context foarte vulnerabil peste care se adaugă și restricțiile crizei sanitare, One Shot se va juca cu ușile închise și va fi transmis în direct pe France.tv duminică, 10 ianuarie. Un eveniment excepțional, care se dorește a fi, totodată, un omagiu adus artistului.

„L-am cunoscut și susținut pe Ousmane de mai bine de 20 de ani. El a repetat până în ultima clipă, iar echipa sa are curajul necesar de a-i juca spectacolul. Dacă fragilitatea creației este accentuată, va ieși, cred, ceva foarte frumos.”, a declarat directorul festivalului și al Teatrului Jean Vilar, Olivier Meyer.

Paradox-sal

Pe scenă vor evolua opt dansatoare din grupul Paradox-sal, fondat în 2012 de Ousmane Sy sau „Baba” pentru prietenii săi. Interpretele vor explora emoția intensă, urgentă și nevrotică adusă de ritmurile muzicii electronice combinate cu influențele africane ale DJ-ului Sam One, unul dintre colaboratorii lui Ousmane Sy încă din 2003.

„Atât house-ul din New York și Chicago, cât și sonoritățile din Angola sau Africa de Sud pe care eu și Baba le-am descoperit în 2008 sunt culorile muzicale pe care el le iubea.”, se confesează Sam One. „Acest melanj îți permite să dansezi liber și să fii deschis și la invitați precum dansatoarea de flamenco Marina De Remedios.”

O coregrafie-acordeon

Încadrate într-un dispozitiv de estrade construit pe nivele diferite, interpretele se împrăștie prin spațiu pentru a se aduna într-un unic punct, recreând în pași de dans mișcarea fluidă a unui acordeon și dând naștere unor solouri sau duete ca cele ale lui Cintia Gotilin și Nadia Gabriele Kalati. Anumite tablouri ale acestei suple coregrafii sunt citări din piesele și creațiile precedente ale lui Ousmane Sy.

„Am terminat structura spectacolului cu Baba.”, precizează dansatoarea Odile Lacides, o apropiată a coregrafului de mai bine de 8 ani. „El a trebuit să fluidizeze tranzițiile. A fost de neconceput pentru noi că nu am putut termina ceea ce am început cu el. Acum este o datorie și în One Shot este tot ce Baba ne-a transmis despre spiritul de luptă și importanța de a ține capul sus în fața încercărilor vieții.”

Prima invitație, primul Shot

One Shot este prima comandă pe care Olivier Meyer i-a avansat-o lui Ousmane Sy de la prima lor întâlnire din 1999. Tânărul dansator a fost cooptat în distribuția de la Macadam Macadam, pusă în scenă de Blanca Li.

Într-un interviu care va figura și în caietul program al spectacolului One Shot, Ousmane Sy mărturisește că a monta la Suresnes este ca o „întoarcere acasă”. „Macadam Macadam mi-a permis să descopăr o nouă manieră de a-mi înțelege profesia. A fi ghidat de un coregraf a fost o experiență unică, care m-a inspirat enorm pe mai departe. Și din interpret am devenit eu însumi coregraf, grație încrederii lui Olivier Meyer. Asta a contat mult în receptarea creațiilor mele de către diverși directori, fără îndoială, fiind asigurați de faptul că spectacolele mele funcționează atât în rândul publicului larg, cât și în cel al cunoscătorilor.”

One Shot de Ousmane Sy se va difuza duminică, 10 ianuarie, începând cu ora 17:00 (ora Franței), în direct de la Teatrul Jean Vilar din Suresnes pe France.tv.

sursa: Le Monde