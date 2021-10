De ce a acceptat Anca Sigartău să joace rolul unei țoape? Dezvăluiri spumoase din culisele serialului „Adela”

Anca Sigartău joacă de două sezoane rolul lui Nuți Achim, din serialul “Adela”. Actrița în vârstă de 54 de ani a vorbit despre motivele pentru care a acceptat să interpreteze acest personaj dar și ce provocări i-a adus.

Artista i-a făcut o caracterizare lui Nuți: „Nuţi e un personaj plin de culoare, care reuşeşte să iasă în evidenţă prin ceea ce face, prin ceea ce spune şi prin ceea ce gândeşte. (…) E imbatabilă. (…) În mintea ei, Nuţi nu face nimic rău, e o creatoare de frumos, e ilustrarea perfectă a dictonului “scopul scuză mijloacele”. Nuţi acţionează cu naturaleţe şi ca tipologie e “posibilă” şi, din păcate, foarte “probabilă” în societatea românească. Iar marele atu al personajului e autenticitatea.”, a declarat actrița pentru Click.

Anca Sigartău mărturisește că personajul Nuți e rezultatul unei documentări permanente. „Am fost și sunt foarte atentă în jurul meu. Atunci când descopăr câte o “Nuţică” îi fac fotografii pe ascuns, o urmăresc, o studiez și apoi nu fac decât să mi-o închipui în situațiile date de scenariu”, a mai spus actrița.

După părerea ei, personajul Nuți e ofertant, deoarece e negativ. Recunoaște că l-a acceptat deoarece „După o anumită vârstă, rolurile ofertante pentru actrițe sunt mult mai puține. În momentul în care a venit propunerea unui producător de talia Ruxandrei Ion, am considerat că e o oportunitate pe care nu pot să o ratez. Adevărul e că am fost atât de bucuroasă să pot lucra din nou cu Ruxandra şi într-o asemenea conjunctură artistică, încât m-am aruncat cu capul înainte, fără să mă gândesc prea mult. Am simțit că avea atât de multă încredere în mine, încât la rândul meu nu m-am îndoit nici măcar o clipă că pot să greșesc”, a adăugat Anca Sigartău.

Pe Anca Sigartău o mai putem vedea la Teatrul Bulandra (unde sunt angajată de peste 30 de ani) în spectacolul Adei Milea – „Furtună” după William Shakespeare, unde interpretează rolul Ariel. De asemenea, joacă alături de Claudiu Bleonţ și Claudiu Dudu Maier într-o comedie foarte frumoasă “Spune-mi ce-ai făcut cu banii”, de Vasilii Sigarev.