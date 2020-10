De ce e Bianca Brad îngrijorată din cauza mamei ei

Actrița și fostul model Bianca Brad trece prin momenete nu foarte plăcute căci mama ei a ajuns la spital și starea ei de sănătate nu este bună. Vedeta a publicat mai multe mesajr pe rețelele de socializare în care povestea ce semne a primit înainte ca mama ei să ajungă la medici.

“În decurs de câteva ore, am trecut astăzi de la bună-dispoziție, la plâns din rărunchi…de la speranță, la deznădejde…iar acum sunt agățată în rugăciune… Azi-noapte, târziu, mi-a venit brusc ideea să înregistrez “Rugă pentru părinți” și să fac un filmuleț, pe care am reușit să-l postez înainte de a se încheia ziua de 1 octombrie – dată dedicată vârstnicilor…. Nu știam cât de bine se va potrivi cu ce urma să se întâmple azi… Astăzi am fost la o înregistrare, ceea ce, așa banal cum sună, mie îmi aduce multă bucurie…nu e cazul acum să explic mai mult…are legătură cu bucuria lucrurilor mici…

Am purtat un șal galben, pentru a marca Ziua Învingătorilor de Cancer, cu recunoștință pentru vindecarea persoanelor pe care le știu atinse de această boală, pentru care mă rog și cărora le doresc vindecare trupească și sufletească… Am făcut poza ca să o trimit unei prietene, dar când am văzut ce lumină frumoasă a aparut în colțul de sus al pozei, m-am gândit că e prea specială, ca să nu o postez…. Poate ajută pe cineva… Apoi am mers la mama care, în ultimele zile nu s-a simțit bine, dar nu mi-a spus cât de rău i-a fost, ca să mă protejeze și de teamă să nu o duc la spital… Văzând cu ochii, starea ei s-a înrăutățit atât de tare încât, când au urcat-o în ambulanță, am crezut că o pierd si i-am rugat să plece mai repede…. Au luat-o și au plecat în noapte, cu sirena pusă…Nu ni s-a spus decat numele spitalului…. Eu și fratele meu cel mare, am ramas în stradă, uitându-ne lung după mașină…ne-am îmbrățișat strâns și am plâns înăbușit…. Este cumplit sentimentul de neputință…. Aș vrea să vă rog pe cei care o cunoașteți pe mama mea, Georgeta, să vă rugați pentru ea.. Și nu uitați…mângâiați-i pe părinți…”, a scris vedeta.

Apoi a mai publicat un mesaj. “Din păcate, starea mamei s-a înrăutățit iar… Am reușit să vorbesc, până la urmă, cu o doctorița rezidentă absolut minunată și cu un medic amabil, care mi-au spus despre protocoalele aplicate și despre evoluția…sau mai degrabă spus, involuția stării ei de sănătate… (nicio legătură cu covid19- căci știu că asta e, acum, întrebarea nr. 1…). Știu că are o vârstă, știu că are mai multe probleme de sănătate și că trebuie să accept ideea că va veni momentul greu al despărțirii…dar… este vorba despre Mama, care ar trebui să fie nemuritoare… Azi am vorbit de mai multe ori cu ea, dorind să îmi dau seama cum aș putea să o ajut și ca să nu se simtă singură, să o liniștesc și să o încurajez… Mă sfâșie slăbiciunea, durerea, teama, debusolarea și neputința din vocea ei, și neputința mea de o ajuta și faptul că nu pot fi lângă ea, fizic… Cel mai aproape pot ajunge la…gardul spitalului… Măcar de am putea să ne vedem la geam…dar nici asta nu este posibil… M-am dus să îi trimit un mic pachet și m-am bucurat că am avut o pungă de la Rawdia, cu minunatul său slogan, “Iubire – restul sunt doar ingrediente” , care mi s-a părut perfect pentru a întări mesajul pe care i l-am scris din partea noastră, pentru ea. Și chiar a avut efect! I-am simțit în voce, surprinderea, bucuria și recunostința… Nu că nu ar știi cât o iubim, ci pentru că îi lipsim foarte tare… Este sfâșietor să-ți auzi mama așa, să o știi suferindă și să nu o poți lua în brațe…Este inuman… Nu îmi rămâne decât să mă rog pentru ea și mai mult, și mai fierbinte, în speranța că rugăciunile mele vor fi auzite… În timp ce așteptam să vină cineva să ia pachetul pentru mama, am remarcat privirea care îi trăda starea frământată și mersul abătut ale unui bărbat care adusese și el, un pachet pentru cineva… Este ireal ce se întâmplă… Am senzația că suntem într-un film suprarealist, plin de scene ciudate, absurde, iraționale, ilogice, incoerente care au puterea de a induce stări distructive de anxietate, depresii și atacuri de panică, celor mai vulnerabili… Este o stare generală de agitație și de irascibilitate, greu de digerat și de dus. Dumnezeu să ne ierte și Maica Domnului să ne ajute!”, a mai povestit vedeta.