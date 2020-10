Ce spune Mihai Petre despre înlocuirea sa cu Alexandra Dinu

Cunoscutul coregraf și antrenor de dans a anunțat că nu va mai face parte din juriul acestui sezon al emisiunii “Românii au talent” care se filmează acum prin țară. Mihai Petre va fi înlocuit cu Alexandra Dinu și bărbatul a anunțat și el pe pagină sa de socializare de acest lucru.

Din păcate, este adevărat, iar dansatorul a anunțat și el acest lucru printr-un mesaj pe rețelele de socializare. “Sezonul 11 Românii au talent nu mă va mai găsi la masa juriului.

Experiență Românii au Talent este fantastică; am fost martor și am jurizat reprezentații de nivel mondial și am avut ocazia să lucrez cu o echipa fantastică. Mulțumesc Smiley, Pavel Bartoș, Andra Andi Moisescu, Florin Călinescu, mulțumesc întregii echipe și vouă, cei care ați confirmat de fiecare dată că Românii Au Talent este fără îndoială cel mai bun show-ul de entertainment din România. Mult succes în noul sezon și în nouă formulă! Va asigur că ne vom revedea curând”, a scris acesta pe pagina lui. Din păcate, Mihai Petre este liber de contract cu postul tv unde a lucrat pînă acum si nici nu se vede la orizont un nou proiect.