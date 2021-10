De pe pistă la Kim Kardashian: ținutele fetiș cuceresc lumea modei

Legătura dintre modă și fetișism există de mult timp. Faptul că a fost văzută la Gala Met și Video Music Awards arată revenirea acestei tendințe. Dovadă a revenirii este apariția lui Kim Kardashian la Met Gala, care a fost îmbrăcată din cap până în picioare într-o ținută neagră din bumbac de la Balenciaga.

Acest aspect a fost preluat de Madonna, care a purtat la VMA o uniformă de menajeră din piele. Cântăreața este una dintre puținele vedete care nu a renunțat niciodată la acest stil. Ea este zeița provocării, adepta biciului, a clipurile fierbinți în care iubiții se leagă de barele patului, purtătoare de hamuri din piele și autorul cărții Sex, care a scandalizat America puritanică în anii ’90. Să nu uităm de ultimul ei album intitulat Madame X. Așa se explică această revenire.

„Renașterea modei fetiș este în parte un răspuns la blocare”, a declarat profesorul Andrew Groves pentru The Guardian la începutul acestei luni. Recent a curatat expoziția Undercover, care privește purtarea măștilor chirurgicale în spațiile publice în timpul pandemiei. De mai multe luni, guvernul a dictat propriile reguli, controlându-ne corpurile și fiecare mișcare.

Moda fetiș pe pistă

Pandemia și constrângerea de a purta o mască au susținut, probabil, tensiunile și dorința de a ne răsfăța cu noi fantezii. O teorie care poate fi desigur simțită și pe scena modei. De câteva sezoane, casele de modă și designerii se joacă cu estetica BDSM și explorează limitele. Ei explorează genul și sexualitatea pentru a crea înfățișări care pot fi la fel de artistice pe cât de sexuale. Trebuie să ne gândim la Ludovic de Saint Sernin, care provoacă senzație în fiecare sezon. Și la Moschino, unde Jeremy Scott, pentru sezonul toamnă/iarnă 2018/19 de la Săptămâna modei pentru bărbați, a făcut o schimbare de 360 ​​de grade. A renunțat la aspectul său fluo regresiv pentru o garderobă dominatrix: glugi din piele cu fermoare, slip din latex, armură, măști și mănuși din piele, pălării de motociclist.

Moschino toamnă/iarnă 2018/2019

Vedete precum Kim Kardashian, Kendall Jenner și Evan Mock au preluat rapid tendința îmbrăcămintei fetișe care a fost asociată cu intimitatea și fanteziile sexuale. Este această nouă predilecție pentru BDSM un mod de a explora libertatea?

Ce este fetișismul sexual?

Conform definiției oficiale, „fetișismul sexual” este „excitare sexuală ca răspuns la un obiect sau o parte a corpului care este de obicei non-sexuală, cum ar fi pantofii sau picioarele”. Ce se întâmplă în dormitor rămâne în dormitor, ai putea spune. Dar în fiecare sezon, moda tinde să spargă codurile, tabuurile și barierele normalității.

„Am trecut de la o societate foarte represivă la o societate suprasexualizată. Avem impresia că ne simțim foarte liberi și eliberați când ne dezbrăcăm și arătăm totul. Cred că este opusul” Valerie Tasso, terapeut sexual

Unii spun că corsetele și fustele au fost un semn timpuriu al modei fetiș – în secolul al XVIII-lea – alții susțin că a apărut în comunitatea gay din Marea Britanie în timpul celui de-al doilea război mondial

Dar abia în anii 1970, când Vivienne Westwood a apărut pe scenă, fetișul pe care și-a construit marca a fost democratizat la modă. La vârsta de 24 de ani, designerul britanic l-a cunoscut pe Malcolm McLaren, o figură formativă în punk și manager al Sex Pistols . Împreună au deschis un magazin la Londra, care și-a schimbat numele de mai multe ori, dar este cunoscut tuturor ca SEX. Rochiile au fost inspirate de motocicliști, fetișism și prostituate – manifestul unei noi ere a modei.

Sex și modă pe rețelele de socializare

Este imposibil să se discute rolul fetișismului fără a lua în considerare rolul social media. De ce rețelele sociale joacă un rol atât de important în conectarea sexului și modei? Pur și simplu: Instagram este vitrina ideală pentru a vă prezenta și „vinde”, mai ales dacă sunteți urmărit de un număr mare de fani. Dar granițele sunt uneori complicate. „Există o transparență exagerată, o vizibilitate exagerată a sexualității, în special în rândul tinerilor”, explică Valerie Tasso, terapeut sexual francez, ​​pentru VOGUE. „Am trecut de la o societate foarte represivă la o societate suprasexualizată. Avem impresia că ne face foarte liberi și eliberați, când ne dezbrăcăm și arătăm totul. Cred că este opusul în cele din urmă”.

Latex

Vedetele apar în ținute cu o referință puternică BDSM: Billie Eilish a apărut într-un corset pin-up pe coperta VOGUE UK din iunie 2021, Kim Kardashian nu părăsește casa fără mască completă, în timp ce modelul / actorul / designerul Evan Mock a mers recent pe covorul roșu la Gala Met 2021, purtând o glugă de latex Thom Browne. Provocare sau răzbunare împotriva pandemiei? Un pic din ambele.

În afară de intimitate, accesoriile pentru fetișism precum piele, lycra și alte materiale au potențialul de a prezenta un spectru de modă fetiș chic și îndrăzneț pe covorul roșu (sau ca stil de stradă). Amintiți-vă de Timothée Chalamet, îmbrăcat din cap până în picioare în Louis Vuitton, purtând armură, în 2019. Drept urmare, aspectul a devenit tendința principală a anului. O tranziție strălucitoare și elegantă care a marcat deja un moment unanim al modei, în special în moda bărbătească.

Din 2020 pielea a cedat locul unui material mult mai important: latexul. Până atunci, țesătura se găsea în cea mai mare parte doar în dormitor. Dar vedetele sunt pe cale să schimbe asta. În martie 2020, Kim și Kourtney Kardashian au influențat tendința modei într-o scenă din seria lor Keeping Up With The Kardashians. Surorile încearcă – ambițios – să îmbrace un costum din latex proiectat de Olivier Rousteing pentru colecția sa Balmain pentru toamna / iarna 2020/21. Elasticitatea și sexualitatea sunt prezente cu această ocazie.

Balmain toamnă / iarnă 2020/21

Richard Quinn Toamna / Iarna 2021/22

Saint Laurent de Anthony Vaccarello Toamnă / Iarnă 2020/21

Walter Van Beirendonck Toamnă / Iarnă 2018/19

Pandemia a crescut foarte mult interesul modei pentru fetișism și stilurile BDSM. În plus, există ideea că toată lumea își poate recâștiga controlul asupra vieții și identității sale. Îmbrăcămintea fetișă pare să fie mai mult decât o simplă tendință.