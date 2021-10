Adela Pârvu s-a căsătorit a doua oară. Cum arată soțul ei

Adela Pârvu a fost unul dintre arhitecții emisiunii Visuri la cheie și după a părăsit echipa, s-a asociat cu arhitecta Andreea Besliu şi lucrează pentru clienţi persoane fizice.

Designerul se ocupă în continuare de amenajări interioare şi scrie pe blogul personal.

„Pentru mine, Visuri la cheie este un vis împlinit, dar nu este singurul vis, aşa că am decis ca în acest an să fac loc în viaţa mea şi altor visuri care merită împlinite, atât profesionale, cât şi personale. De asemenea, ştiu că emisiunea Visuri la cheie oferă o experienţă de viaţă extraordinară şi că sunt mulţi profesionişti, designeri şi arhitecţi, care visează să facă parte din echipă. Totodată, alţi profesionişti îşi pot manifesta generozitatea, empatia, creativitatea.

Cei care se uită la emisiune nici nu-şi pot imagina efortul echipei acestei emisiuni de a duce la bun sfârşit fiecare caz, fiecare proiect, fiecare episod. La televizor totul se derulează pe repede înainte şi episoadele par că se termină nedrept de rapid. Dar pe repede înainte am trăit şi eu cinci ani de zile, pentru că, an de an, încă de la începutul acestui proiect, emisiunea a fost întotdeauna prioritatea mea. Pe parcusul celor cinci sezoane Visuri la cheie, am fost devotată acestui proiect atât emoţional, cât şi profesional, i-am alocat tot timpul, energia şi creativitatea mea şi am lăsat pe plan secund toate celelalte proiecte”, spune Adela Pârvu.

Recent, Adela s-a căsătorit a doua oară. Alesul ei este Bogdan Hăineală, cu care a fost logodită timp de o lună. Adela Pârvu este şi mamă de gemeni. Are doi băieți, Ștefan și Lucian, de 20 de ani, din căsătoria cu scriitorul Adrian Pârvu.