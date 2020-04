Motivul pentru care regina Elisabeta își ia întotdeauna hârtie igienică de acasă în călătorii

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii este posibil cel mai călător monarh din istorie. De la încoronarea sa în 1953, a vizitat peste 120 de țări.

Suverana de 93 de ani are niște obiceiuri de la care nu se abate niciodată. Adesea, bagajele ei sunt pline de lucruri esențiale, de care nu se poate despărți. Iată 10 lucruri pe care regina le ia mereu cu ea în călătoriile sale în străinătate, potrivit Reader’s Digest.

E interesant de observat ce anume alege Majestatea Sa să o însoțească în călătoriile sale.

Hârtie igienică

Cei care se bucură de vizitele din partea Reginei Elisabeta nu mai au nevoie să se streseze cu privire la hârtia igienică, dacă să fie cu un singur strat sau nu. Un reporter, care a relatat timp de 20 de ani despre turneele regale, a dezvăluit că Majestatea Sa își aduce de fiecare dată propria hârtie igienică. Aceasta e sigilată, nimeni neavând voie să rupă sigiliul în afară de Regina Elisabeta sau de Prințul Philip.

Medicamente împotriva efectelor diferențelor de fus orar

Datorită numărului mare de călătorii pe care le-a făcut de-a lungul timpului, Regina Elisabeta a II a Marii Britanii a avut nevoie de ceva care să combată efectele decalajului de fus orar. Potrivit Reader’s Digest, leacul ei constă în remedii homeopate, cum ar fi bomboanele din orz, despre care se presupune că ar ajuta corpul să se adapteze orei locale, reglând nivelul glicemiei după orele de masă din zona respectivă.

Sânge

Regina Elisabeta are întotdeauna alături de ea, în călătoriile pe care le face, un doctor personal. Acesta ia cu el, printre altele, un defibrilator și o cantitate de sânge ce corespunde grupelor sanguine ale Reginei și Prințului Philip, dacă se află într-o țară unde donarea de sânge nu e disponibilă.

O ținută de culoare neagră

Recunoscută pentru ținutele de culoare neon, Regina Elisabeta se asigură că are și o ținută de culoare neagră. Și asta datorită faptului că vrea să fie pregătită în cazul unei tragedii. Când tatăl Majestății sale a murit, Regina Elisabeta se afla în Kenya, cu ocazia unui turneu regal. Pentru că nu avea nicio ținută potrivită, a trebuit să aștepte pentru a i se aduce o rochie neagră pentru a putea coborî pe pământ englez. De atunci, nu a mai mers nicăieri fără o ținută neagră la ea.

O mulțime de haine

Dacă ai avut vreodată impresia că pui prea multe haine cu tine, stai liniștit, nu ai cum să o întreci pe Regina Elisabeta. Se spune că Majestatea Sa are întotdeauna cu ea cel puțin 30 de ținute, frumos aranjate pe umerașe în huse de protecție.

Produse de patiserie

Chiar și în timpul zborului cu avionul, Majestatea Sa nu evită să servească ceaiul de după-masă. Personalul său se asigură că Regina Elisabeta este servită nu doar cu ceai, ci și cu biscuiți, frișcă și tort tradițional scoțian, Dundee cake.

Apă și multă mâncare

Bucătarii străini sunt avertizați din timp care sunt preferințele culinare ale Reginei Elisabeta, inclusiv ce ingrediente să nu folosească: usturoiul și crustaceele. Cu toate acestea, anturajul Majestății Sale se va asigura că aceasta nu va avea parte de o toxiinfecție alimentară. Dacă există vreo îndoială legat de siguranța mâncării locale, anturajul Reginei se va asigura că va lua mâncare și apă din Anglia, pentru a se asigura că Regina Elisabeta va fi în siguranță și sănătoasă.

O sticlă cu apă fierbinte

Reginei îi place în continuare confortul acasă în timpul călătoriilor și nu este nimic mai bun decât o sticlă cu apă caldă care te încălzește când ai nevoie.

Valizele ei preferate

Regina Elisabeta a cumpărat un set de valize Globe-Trotter pentru luna de miere, în 1947, iar de atunci folosește aceleași valize. Ele trebuie să fie foarte rezistente.

Etichete speciale pentru marcarea bagajelor

Când vine vorba de etichetele bagajelor, familia regală britanică alege simplitatea. Bagajele Majestății Sale au etichete de culoare galbenă, fiind scrise pe ele Regina. Fiecare membru al familiei regale are propria culoare pentru etichetele bagajelor: Kate Middleton are culoarea galbenă, la fel ca Regina, Prințul William și Prințul Charles folosesc culoarea roșie, Prințul George are culoarea albastră, iar Prințesa Anne a optat pentru culoarea verde.

Un singur lucru îi lipsește reginei în călătorii: pașaport. Pentru că nu i se cere să dețină unul.