Creatorul „Downton Abbey” abordează New York-ul secolului al XIX-lea în seria „The Gilded Age”

După aristocrația britanică din serialul Downton Abbey, scenaristul Julian Fellowes privește construcția Statelor Unite în anii 1880 cu The Gilded Age, o nouă producție HBO.

Povestea are loc în anii 1880: tânăra Marian Brook (interpretată de Louisa Jacobson, fiica cea mică a lui Meryl Streep, în primul ei rol major de televiziune) trebuie să părăsească Pennsylvania, statul în care s-a născut, în urma morții tatălui său. Distrusă, își găsește adăpost la New York, alături de mătușile ei Agnes Van Rhijn (Christine Baranski) și Ada Brook (Cynthia Nixon, eterna Miranda din Sex and the City), figuri ale societății bune locale.

Însoțită de prietena ei Peggy Scott (Denée Benton), o tânără scriitoare în căutarea schimbării, Marian se trezește rapid prinsă în focul unui conflict între una dintre mătușile ei și noii ei vecini, modernul și bogatul George (Morgan Spector) și Bertha Russel (Carrie Coon). Într-un oraș în plină metamorfoză, tânăra va trebui să facă o alegere decisivă: să urmeze regulile datorate rangului său, sau să-și asculte inima și să-și croiască propriul drum.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de The Gilded Age (@gildedagehbo)

The Gilded Age sau „Perioada de aur” corespunde timpului care a urmat războiului civil din Statele Unite. Povestea serialului are loc într-o țară în plină reconstrucție, în care vechea Americă se clătina. Pe măsură ce ideile noi și îndrăznețe înfloresc, apar tensiuni între vechile averi și cei proaspăt bogați în New York, la apogeul Revoluției Industriale.