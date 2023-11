Delia și Oana Matache cântă prima piesă lansată împreună: „Jimmy Samurai” VIDEO

Delia și Oana Matache cântă prima piesă lansată împreună, „Jimmy Samurai”, pentru prima dată, la un post de radio.

Cele două surori au venit la ZU unde au cântat live și în premieră „Jimmy Samurai”, prima lor colaborare, o piesă de pe albumul „Flex”. După cântare, Delia și au Oana au stat de vorbă cu Buzdu și Morar despre o posibilă participare la America Express și despre multe alte lucruri interesante.

„Suntem în premieră cu Jimmy Samurai, aici; nu s-a mai cântat nicăieri. Videoclipul e hardcore, dar simpatic. Piesa face parte din albumul Flex pe care îl lansez pe 21 noiembrie, la Mina Museum. Albumul va fi disponibil și în varianta vinyl.”, a spus Delia la Morning ZU.

Delia a povestit și despre aventura vieții ei în Himalaya, alături de soțul ei: „Ieri dimineață m-am întors. Am urcat până la Everest Base Camp, am dormit în tea houses, la – 20 de grade seara. În fiecare an îmi propun să urc cât mai sus, până ajung în vârf.”

Delia, proaspăt întoarsă din Himalaya, a povestit despre experiența ei în munți și despre dorința de a se întoarce acolo pentru a cuceri Vârful Chomolungma.

De curând, Delia a lansat albumul „Flex”, o incursiune de 13 piese în universul complex al artistei, care cuprinde mai multe colaborări, printre care și cea cu sora ei – „Jimmy Samurai”, o colaborare specială, pe care Delia a anunțat-o în urmă cu câteva luni, în exclusivitate, la Morning ZU.

Sursa: Tabu.RO