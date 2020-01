Documentarul „Coachella: 20 de ani în deșert” va fi difuzat pe YouTube (premieră trailer)

Cu ocazia celebrării celei de-a 20-a aniversări a Festivalului de Muzică și Arte – Coachella Valley, YouTube Originals a anunțat că este partener cu festivalul pentru un documentar de lungmetraj numit „Coachella: 20 de ani în deșert”, care va avea premiera pe 31 martie pe YouTube.

Știrile oficiale cu trupele și artiștii invitați la Coachella 2020 au apărut deja pe tabuhighlife.ro – cu principalii Frank Ocean, Travis Scott și Rage Against the Machine – și cu veștile că YouTube Music va fi din nou partenerul exclusiv pentru ambele weekenduri ale festivalului.

Conform anunțului, documentarul „deschide un capitol pentru prima dată pentru a prezenta spectacolele și poveștile din spatele scenei care au transformat festivalul de muzică.” Prezintă filmări rare, interviuri și show-uri cu Billie Eilish, Kanye West , Daft Punk, Travis Scott, Blackpink, LCD Soundsystem, Rage Against the Machine, Pixies, Swedish House Mafia, Jane’s Addiction, Björk, The White Stripes, Madonna, Moby, Beck, Radiohead ș.a.



De asemenea, YouTube a anunțat că va reveni pentru al zecelea an la rând ca partener în direct pentru ambele weekenduri de Coachella. Membrii YouTube Premium vor primi oferte exclusive Coachella, inclusiv accesul la permise speciale numai pentru membri. Pe măsură ce biletele cu acces general pentru weekend-ul 1 sunt epuizate, membrii YouTube Premium este unul dintre singurele grupuri cu acces la această ofertă limitată.

„Coachella: 20 de ani în deșert” este produs și regizat de Chris Perkel. Raymond Leon Roker și Paul Tollett sunt producători executivi. Documentarul este o producție Goldenvoice și Hamsterdam, în asociere cu AEG Studios. „Coachella: 20 de ani în deșert” se alătură unei suite YouTube Original dedicate muzicii, inclusiv hituri recente precum „Coldplay: Everyday Life – Live in Jordan”, „The Gift: The Journey of Johnny Cash”, „How to be: Mark Ronson “,” Taylor Swift – Lover’s Lounge (Live), “MALUMA: Lo Que Era, Lo Que Soy, Lo Que Seré”, “Ariana Grande: Dangerous Woman Diaries” și “Demi Lovato: Simply Complicated” și proiecte viitoare inclusiv „Justin Bieber: Seasons”, care are premiera pe YouTube pe 27 ianuarie.