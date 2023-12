După mega-scandalul drogurilor în care a fost implicat, Dorian Popa şi-a făcut public rezultatele analizelor. Surpriză!

Dorian Popa a mers să-și facă analize pentru a le demonstra fanilor săi că nu se droghează și a postat rezultatele pe rețelele sociale.

Dorian Popa și-a refăcut analizele, de unde reiese că nu a consumat droguri, cel puțin nu după ce a fost prin de poliție, și le-a transmis un mesaj tranșant urmăritorilor săi, însoțit de o poză cu rezultatele analizelor: „Na! Să crape fierea-n voi”, a scris influencerul pe platforma Threads.

În urmă cu mai bine de o lună, pe 27 octombrie, Dorian Popa a fost depistat de polițiștii rutieri din Ilfov, în urma testării cu Drugtest, sub influența unei substanțe psihoactive, mai precis canabis. Acesta era îmbrăcat într-un halat alb și a fost oprit de poliție în zona casei sale din localitatea Domnești.

La o săptămână după ce a ieșit pozitiv la testul depistare a drogurilor, Dorian Popa a avut o primă reacție publică în care a recunoscut că a consumat canabis.

„Am greșit indiscutabil la vârsta și experiența pe care le am. Îmi pare nespus de rău. Prin ceea ce am făcut am dat un exemplu negativ și prin ceea ce urmează vă spun că nu vreau să mă scuz, ci doar să relatez contextul în care s-a întâmplat. Nu mă scuz, îmi asum pe deplin consecințele acțiunilor mele. Recunosc, am consumat canabis, nu în ziua în care am fost oprit de poliție, ci am consumat, lucru pe care, așa cum v-am spus, îl regret, mai ales pentru că eram conștient că poți ieși pozitiv la această substanță chiar și după câteva zile”, spune el într-o postare pe YouTube.

Sursa: Tabu.RO