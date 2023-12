Alexandra Căpitănescu, criticată dur de public, după ce a câștigat Vocea României

După ce Alexandra Căpitănescu a câștigat Vocea României și a fost recompensată cu premiul de 100.000 de euro, a izbucnit un scandal pe rețelele sociale care a surprins mulți dintre fanii emisiunii. Iată care au fost primele declarații ale adversarului ei.

Pe rețelele sociale, mulți utilizatori au exprimat opinii neobișnuite și au contestat validitatea câștigului Alexandrei Căpitănescu. Aceștia au sugerat că rezultatul a fost deja „stabilit dinainte” și au criticat aspru antrenorii și juriul, în special pe Tudor Chirilă, pe care l-au acuzat de manipulare.

Unii internauți au susținut că Alexandra nu dispune de calitățile vocale necesare și au afirmat că ar fi fost preferabil ca altcineva să câștige, în special Vlad Musta.

Vlad Musta, concurentul din echipa Irinei Rimes, care a ocupat locul doi în competiție, și-a exprimat recunoștința pe pagina sa de Facebook. El a ținut să le mulțumească Irinei Rimes și Anișoarei, dar și Dorei Gaitanovici pentru colaborarea lor. Totuși, Vlad nu a făcut nicio mențiune cu privire la câștigătoare, Alexandra, și la criticile care i-au fost aduse pe platforma de socializare.

„Vă mulțumesc tuturor pentru toată susținerea voastră! Mă simt fericit și onorat ca am ajuns atât de departe la Vocea României! Mulțumesc @irinarimes și @anisoara.balmus pentru tot ce ați făcut pentru mine, pentru serile târzii petrecute la repetiții, pentru ca ați avut încredere în mine, pentru ca atunci când am avut momente în care am simțit ca nu mai pot face față, m-ați încurajat și ați fost alături de mine la orice pas. Este foarte greu să sintetizez tot ce simt față de voi și să prezint aici prin câteva cuvinte. Pur și simplu vă iubesc și vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine. Îți mulțumesc, @dora.gaitanovici pentru ca ai acceptat invitația, ești minunată și te ador din tot sufletul meu! Vă mulțumesc pentru tot ca ați făcut pentru mine!”, a scris Vlad Musta.

Sursa: Tabu.RO