„Eu l-am făcut bărbat pe prințul Harry”. Femeia cu care ducele de Sussex și-a pierdut virginitatea face dezvăluiri picante

Prințul Harry și-a pierdut virginitatea pe un câmp din spatele unui pub cu o femeie mai în vârstă, care l-a tratat ca pe „un tânăr armăsar”. Afirmația a fost făcută de ducele de Sussex în celebra carte de memorii „Spare”.

Prințul britanic nu a identificat-o pe femeia misterioasă, însă tabloidul The Sun prezintă declarațiile unei femei de 40 de ani, Sasha Walpole, care pretinde că ea este cea la care face referire Harry.

Harry și Sasha, care acum lucrează ca șofer de excavator și are doi copii, se cunoșteau de când ea lucra ca fată de grajd la Highgrove, refugiul la țară al regelui Charles.

Ea a mărturisit că totul s-a petrecut într-o poiană din spatele parcării istoricului Vine Tree Inn din Norton, în iulie 2001, după o petrecere organizată „de ziua mea de naștere. Împlineam 19 ani, iar prințul avea 16”. „Eu l-am făcut bărbat pe prințul Harry”, declară ea pentru The Sun.

„Ne-am furișat, pentru că Harry nu a vrut ca echipa sa de securitate să-l vadă fumând. Prințul Charles era nemulțumit de obiceiul său”, completează ea. „Eram destul de beți în acel moment, după zece shot-uri de tequila, Baileys și Sambuca. I-am dat o țigară lui Harry. Am aprins-o pe a mea și apoi pe a lui. Am terminat țigările și tocmai s-a întâmplat. A început să mă sărute. Nu au fost nici discuții, nici cuvinte. Am fost plecați din pub 15 minute, iar sexul a durat aproximativ cinci minute”, a povestit femeia.

„Nu ne-am propus să facem asta și nu a fost nimic premeditat. Era tânăr. Eram pur și simplu prieteni și a fost puțin obraznic, în sensul că nu ar fi trebuit să se întâmple”, a adăugat Sasha.

„Îi auzeam pe oamenii din cârciumă, dar singurul mod în care cineva ne-ar fi putut vedea cu adevărat era dacă și-ar fi aprins farurile în parcare. Nu știam că este virgin, dar, oricum, nu mă gândeam la asta”, a mai adăugat Sasha. „A fost doar un moment de pasiune, spontan, sălbatic, incitant. Evident că mi-a plăcut. Nu-mi amintesc să dacă ne-am sărutăm după aceea. Ne-am gândit că trebuie să mergem în direcții separate înapoi la pub”, rememorează Walpole. Ea a spus că, după „distracția” lor, nu s-au mai văzut și nu au mai avut ocazia să-și vorbească.