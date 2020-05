EXCLUSIV Otniela Sandu: “Am visat la o izolare la munte și un apus la mare”

Fosta concurentă la mai multe reality-showuri de supraviețuire, Otniela Sandu a devenit infuencer și actriță. Vedeta a povestit în exclusivitate pentru Tabu ce a făcut în perioada asta de izolare, la ce a visat și ce își dorește pentru viitor. Puteți citi mai multe în interviul de mai jos pe care ni l-a oferit.

Tabu: În această perioadă de două luni unde și cu cine te-ai izolat?

Otniela Sandu: Cum era să fiu izolată pe un vârf de munte?! Am visat mult la asta, dar în realitate izolarea a fost acasă, în București. Locul de unde am visat și am murit de dor. Dar și dorul este bun uneori!

Ce pasiuni noi ți-ai descoperit în această perioadă?

Am descoperit că îmi place să scriu, că îmi place să compun poezii. Deocamdată sunt doar pentru sufletul meu.

La ce te gândeai că vei face prima oară pe 15 mai, când vei putea ieși din casă?

Mă gândeam că prima dată când pot să ies din casă, altundeva în afară de magazin și să alerg în jurul blocului, mi-ar plăcea să merg cu mașuina până la mare. Muzică, vânt, libertate și un dor nebun de o plajă și un apus.

Ce planuri aveai și ți s-au anulat în astea 2 luni de zile?

S-au anulat multe proiecte, s-au anulat niște cursuri de actorie pe care le făceam. Niște filmări pentru un film. Dar nu contează ce a fost, ci contează ce urmează. Așa că îmi concentrez toată energia pe ce o să fie de acum încolo.

Te-ai apucat de ceva nou? De gătit sau de scris?

M-am reapucat de gătit, de data asta am încercat și inventat și mai multe rețete. M-am jucat destul de mult în bucătărie. Cred că mi-aș deschide cu succes un local. Mă descurc foarte bine și cu partea de design.

Te-am văzut pe rețelele de socializare cu doi copilași. Care este povestea lor?

Sunt nepoțeii mei, de care îmi este extrem de dor. Nu i-am văzut deloc în toată această perioadă. Doar Skype și am vorbit la telefon. Acolo era doar un moment în care am împărtășit dorul meu și celor care mă urmăresc.

De cine și de ce ți-a fost cel mai dor perioada aceasta de două luni?

Mmmn, greu! Dar să fac un top, nepoțeii mei, un apus la mare și încă o persoană pe care o țin pentru sufletul meu. Dar bineînțeles că aceasta este doar o mică parte pentru că mi-au lipsit mult prietenii, activitățiile mele, excursiile, libertatea…