Fiicele lui Adam Sandler joacă alături de actor într-un film de succes de pe Netflix

În urmă cu șase ani, fiicele lui Adam Sandler, Sadie și Sunny, nu erau prea interesate de creațiile cinematografice ale tatălui lor.

„Le puneam să vizioneze filmele în care jucam pentru că ele insistau. La început erau entuziasmate, dar după vreo 20 de minute începeau să se plictisească și îmi cereau să schimbăm filmul.”, spunea Sandler, într-un interviu cu Ellen DeGeneres din 2017, scrie Vanityfair.com.

Iată că timpul a trecut, iar Adam Sandler apare în primul lui film alături de cele două fiice ale sale, Sunny (14 ani) și Sadie (17 ani). „You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah” este o producție cinematografică în care scenele de comedie sunt la ele acasă.

Astfel, făcând echipă cu propriile sale fiice, Adam Sandler a atins un nou nivel de succes: filmul său a primit cel mai mare scor pozitiv pe Rotten Tomatoes. Pelicula, regizată de Sammi Cohen și cu scenariul realizat de Alison Peck, se bucură de o popularitate mare în Statele Unite, primind recenzii pozitive de 96%.

Adaptat din romanul pentru tineri scris de Fiona Rosenbloom în 2005, îl film este distribuită și soția lui Adam Sandler, Jackie, care joacă rolul mamei celei mai bune prietene ale lui Stacy.

Sursa: Tabu.RO