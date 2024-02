Gabriela Cristea nu are de gând să-și lase averea pe mâinile fetițelor sale: „Să-și muncească proprii bani”

Gabriela Cristea a vorbit despre cum alege să-și gestioneze banii în familie, dar și ce are de gând să facă facă cu sumele pe care le-a adunat de-a lungul carierei. Prezentatoarea nu se zgârcește deloc atunci când își dorește ceva și, dacă e nevoie, ajunge la fundul sacului pentru a-și îndeplini capriciile.

Vedeta a recunoscut că nu e genul de persoană care pune banii la saltea pentru zile negre, ci cheltuie atât cât are la dispoziție, poate chiar mai mult prin împrumuturi la bancă.

Cel mai important lucru pentru Gabriela Cristea este să investească tot ceea ce câștigă în familia sa, pentru a-și face amintiri alături de soțul său și cele două fiice pe care le au împreună. Pe de altă parte, recunoaște că nu cade niciodată pradă lucrurilor extravagante, care să solicite rezerve de bani considerabile, ci preferă să păstreze un echilibru și să caute cea mai bună variantă de preț atunci când își dorește ceva.

„Banii la saltea sau degete rare? Din ce categorie faceți parte? Cred că ține un pic și de educație, cred că ține un pic și de stilul fiecăruia în parte, pe care și-l autoeducă, dar, până la urmă, din ce categorie faceți parte? Din cea în care puneți bani albi pentru zile negre sau din categoria cât am, atâta cheltui și dacă mai pot, mă mai și împrumut pe la vreo bancă-două?

Eu trebuie să recunosc că în general fac parte cam din a doua categorie, pentru că niciodată n-am avut bani puși deoparte. Cât am avut, atât am cheltuit, și uneori chiar și ceva în plus. Fac asta pentru că ne dorim să ne simțim bine și să profităm de fiecare moment în familie.

N-am fost niciodată o bogătașă, ca să zic așa, și asta pentru că întotdeauna mi-a plăcut să îmi satisfac toate capriciile și dacă mi-am dorit ceva, mi-am luat. În cele mai multe cazuri, investesc în familia mea și în confortul familiei mele, ceea ce mi se pare important, dar nu mă las niciodată pradă tentațiilor de a cumpăra lucruri din astea care ar putea să cadă în categoria celor frivole.

Nu cumpăr niciodată lucruri foarte foarte scumpe și nici nu am lucruri foarte scumpe. Am avut și eu boala aceea cu gentuțele, la un moment dat, dar mi-a trecut. Nu, nu consider că trebuie să investesc foarte mult în genți scumpe sau în lucruri foarte complicate.

Dacă ne-am dorit ceva cu adevărat, întotdeauna nu ne-am dat departe și ne-am spus dorințele în familie și am încercat să ni le satisfacem unii celorlalți, sub formă de cadouri, sub formă de atenții, ca celălalt să simtă că este important în familie”, a spus Gabriela Cristea în mediul online.

Gabriela Cristea a pornit în viață de jos, fără niciun ajutor din partea părinților ei, motiv pentru care își dorește ca și fiicele sale să învețe să își câștige singure banii. În mod inevitabil, își pune în minte întrebarea că altcineva în locul său nu ar cheltui cu simț de răspundere averea pe care ar agonisi-o, așa că preferă să o cheltuiască de una singură.

„Vine ea, însă, o vreme, în care spui ‘Mă, dar eu chiar nu pun nimic deoparte? Ce-o să fac la bătrânețe?’. Cred că conceptul ăsta de bătrânețe s-a schimbat destul de mult și sper să ne țină Dumnezeu sănătoși și bătrânețea noastră să vină cât mai târziu, pentru că, la momentul acesta, eu cred că vârsta este doar un număr. Știu că se vor găsi câțiva deștepți care se vor găsi să-mi spună iarăși, cum n-ar fi prima dată pe net, că sunt bătrână, că sunt trecută, că să mai las și pe alții.

Mi se pare foarte important să profiți de banii pe care îi muncești și nu să-i pui la saltea, cum s-ar spune, pentru că vor veni alții după tine și cu siguranță îi vor cheltui și poate nu o să facă treaba asta cu cap, pentru că una e să cheltui banii pe care tu îi produci, și alta e să cheltui banii altcuiva.

Banii nemunciți se vor cheltui foarte rapid. Banii pe care i-ai câștigat tu, întotdeauna vor fi chivernisiți și vor fi folosiți de așa manieră încât să te ducă mai multă vreme și să-ți satisfacă poate mai multe capricii decât cum ar putea să satisfacă unuia sau altuia. Mie mi se pare normal ca cei care vine după noi, copiii, să-și muncească propriii bani, nu să-i moștenească. Și la mine a fost la fel.

Dacă acum aș întoarce buzunarele, probabil că ele ar fi goale, dar, în același timp, buzunarele sufletului meu sunt pline de satisfacții, pentru că am fost în vacanță cu soțul meu sau am fost în vacanță cu copiii și ne-am creat amintiri fabuloase, pe care să le păstrăm multă vreme în sufletul nostru și care cred că sunt mai importante decât banii de la saltea.

În altă ordine de idei, ce faci, că știți că mai sunt și momente din acelea în care viața te lasă. Mai devii șomer, mai vine o pandemie și stăm cu toții acasă, cum de altfel și pe noi ne-a prins oarecum nepregătiți și cred că pe toată lumea, dar important e să fim bine unii cu alții, că banii sunt făcuți să circule ș să ne satisfacă mai multe capricii.(…)”, a mai spus Gabriela Cristea.

Sursa: Tabu.RO