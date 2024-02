Momentul în care chef Sorin Bontea a fost anunțat că va lucra la ProTV!

Chef Sorin Bontea a devenit cunoscut după ce a fost jurat al concursului Masterchef de la Pro TV, devenind foarte apreciat de publicul român. A ales, apoi, să plece la Antena 1, unde a fost jurat ani buni, tot alături de Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu al emisiunii Chefi la Cuțite.

Acum, la ani buni de la debutul în televiziune, Bontea dezvăluie cum a ajuns să semneze cu ProTV.

Acesta își amintește cu drag despre momentul în care a pășit în lumea televiziunii. În urmă cu doi ani, invitat în podcast-ul „Fain & Simplu” a lui Mihai Morar, Sorin Bontea a dezvăluit cum a ajuns să semneze cu Pro TV. Acesta a povestit că prima oară a crezut că este o glumă făcută de un prieten, căci nu s-a așteptat niciodată că va ajunge jurat la Masterchef, mai ales că, până atunci, în România nu mai existase o astfel de emisiune.

„A început așa. Lucram. Făceam preparația pentru ziua respectivă. Vine nu știu ce assistant manager din restaurant și zice: „Sorin, la telefon, te caută de la televiziune”. Îmi zic: „E Nicu, șefu de restaurant, face glume proaste. Prieten de al meu, lucram împreună pe vapoare. L-am înjurat, pleacă mă de aicia. Era cu telefonul în mână de la restaurant. „Nu domne, Vali zice așa-așa, mă jur”. L-am înjurat și pe el și pe ala. „Băi, ia la telefon”. Zic: „Iau telefonul să-l înjur pe Nicu”. Când, o voce de femeie îmi spune despre ce e vorba, zic ok, trebuie să întreb pentru că nu știu, habar n-am. Nu auzisem de emisiunea aia (Masterchef), nu știam că există, nu știam mă nimic. Zic: „Eu la televizor”. Am cerut voie, am venit, m-a filmat, domne uite așa, sunt vreo 40 de bucătari. Zic: „Ok, lasă. Îmi văd de treaba mea, că știu ce fac”. Doamne ferește, nici prin cap nu-mi trecea. Că din așa alegem nouă, șase, după care rămân doar trei, zic ok. La un moment dat a sunat telefonu și zice uite așa, uite așa, ați fost ales în juriu, în cei trei. Zic, pe bune, vorbești serios? Eram pe la muncă. Da! Zic, să o întreb și eu pe nevastă mea să văd dacă mă lasă. Da. Știu eu ce. Habar n-aveam, mă crezi? Nu era nimic de genul asta la televizor. M-am dus acasă, zic uite așa, uite așa, uite așa, uite așa, și zic, vrei sau nu așa. Că am contract d-asta, să filmăm o dată să vedem ce doamne iartă-mă se întâmplă. Nu erau cine știe ce bani. Eram la început. Nu știam cu ce se mănâncă, nu aveam nici cea mai mică idee”, a povestit Sorin Bontea la podcast-ul lui Mihai Morar.

La Masterchef, Sorin Bontea a ajuns să lege o frumoasă relație de prietenie cu Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu. Aceștia au continuat să lucreze împreună și după încheierea proiectului de la Pro TV. Până de curând, cei trei au fost jurați la Antena 1 în show-ul Chefi la Cuțite, însă tot împreună au plecat și de acolo și se gândesc să continue colaborarea în același fel.

Sursa: Tabu.RO