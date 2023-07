Lorenna, lovită de fulger în vacanţă. Cum se simte interpreta de muzică populară

Cântăreața de muzică populară Lorenna a dezvăluit că a trecut prin momente de groază atunci când a fost lovită de un fulger, în timp ce se afla în vacanță la mare.

Artista se afla pe balcon şi nici măcar nu a mai apucat să intre în casă pentru că a fost lovită instant de fulger.

„Nu știu la un moment dat de unde a venit, a venit așa de nicăieri un fulger. Prima reacție când fulgeră, știi că te îndrepți spre ușă, dar eu n-am mai apucat să mă îndrept. N-am mai apucat nici măcar să aștept acele secunde, să se declanșeze, pentru că mă așteptam să se declanșeze tunetul, după fulger”, a spus Lorenna la Antena Stars.

Cântăreaţa de muzică populară ar fi fost luată pur și simplu pe sus de suflul fulgerului care ar fi proiectat-o la câțiva metri buni în mijlocul camerei de hotel: „N-am mai apucat să fac nimic, am fost luată pe sus de suflul fulgerului și am fost aruncată, proiectată în mijlocul camerei de hotel, cam la trei metri, să zic așa. Efectiv am fost luată în zbor și m-am trezit pe covor, în mijlocul camerei”. Artista este convinsă că a scăpat cu viața datorită lui Dumnezeu care i-a mai dat zile de trăit.

Sursa: Tabu.RO