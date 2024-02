Iată cele 4 greșeli de evitat atunci când aplici corectorul!

Utilă pentru a ascunde semnele de oboseală și pentru a oferi o strălucire sănătoasă, folosirea corectorului nu este neapărat necesară pentru toată lumea. Așadar, pentru a stăpâni cât mai bine arta corectorului, descoperă cele 4 greșeli de evitat atunci când îl aplici.

Cauzele apariției cearcănelor sunt diverse și variate: lipsa somnului, stresul, consumul de alcool etc. Cu toții am avut cearcăne, însă pot apărea ca un complex la anumite persoane. Așadar, dacă vei cauta să ascunzi zonele întunecate de sub ochi, există corectorul infailibil, întotdeauna gata să salveze ziua. Dar tot trebuie să știi să-l alegi, să-l aplici și să cunoști greșelile de evitat pentru rezultate optime.

Ce corector sa alegi?

Alegerea culorii corectorului depinde parțial de nuanța pielii. Make-up artiștii recomandă să alegi un produs cu un ton mai deschis decât culoarea pielii tale. Ai grijă să nu iei ceva prea închis sau prea deschis, altfel riști să pari bolnavă. De asemenea, merită să iei în considerare nuanța cearcănelor. Dacă sunt violete, optează în schimb pentru bej cu subtonuri galbene. Dacă sunt mai degrabă maro, ți se va potrivi mai mult un produs cu subtonuri portocalii.

Cum să îndepărtezi cearcănele folosind un corector?

Dupa ce ai ales un corector lichid sau compact, aplică corectorul folosind o pensulă, un burete umezindu-l sau degetul pentru a difuza materialul pe cearcăne. Este important să plasează produsul în centrul cercului, apoi atinge pentru o acoperire maximă, folosind degetul inelar. De asemenea, coboară bine sub ochi pentru a camufla complet cercurile întunecate.

Cele 4 greșeli de evitat în timpul rutinei tale de machiaj

Adaugi prea mult produs

Fiecare femeie care se respectă trebuie să aibă un corector în geanta de toaletă. Dar utilizarea sa nu este întotdeauna atât de simplă. Când ne gândim la corector, ne imaginăm că trebuie să folosim mult material pentru a ascunde cearcănele, ceea ce nu este neapărat adevărat. Prea mult corector poate avea chiar efectul opus celui așteptat.

Pudrezi corectorul

Acest pas aparent evident de a repara produsul și, prin urmare, de a-l face să reziste pe tot parcursul zilei, nu este neapărat o idee bună. De fapt, nu este recomandat să aplici pudră sub ochi pentru că dacă ai pielea foarte uscată sau riduri fine acolo, riști să usuci și mai mult această zonă fragilă.

Aplici corectorul înainte de fondul de ten

Corectorul trebuie aplicat după fond de ten, deoarece textura corectorului este mai fină decât fondul de ten. Este astfel necesar să uniformizezi tenul înainte de a masca treptat imperfecțiunile localizate care ar fi încă vizibile dacă corectorul ar fi aplicat înaintea fondului de ten.

Aplici corectorul prea aproape de ochi

O greșeală foarte frecventă pe care am făcut-o cu toții când ne aplicăm machiajul: aplicarea corectorului în zona ochilor. Cu toate acestea, corectorul este folosit în principal pentru a ilumina zona din jurul ochilor și astfel ascunde urmele de oboseală.

Sursa: Tabu.RO