Incredibil unde a cheltuit Andreea Tonciu toți banii câștigați din televiziune

Andreea Tonciu a cheltuit toți banii câștigați din televiziune la ghicitoare. Banii nu îi investea, nu își deschidea afaceri, nu cumpăra apartamente, case sau haine și genți.

Invitată în podcastul lui Bursucu, Andreea Tonciu a recunoscut că mergea la ghicitoare des pentru a afla ce se întâmplă în viitorul ei. „Asta n-am zis-o! Toți banii făcuți în televiziune s-au dus pe ghicitoare la mine, fără să mă mărit. Eram nebună. Le știam pe toate din București, ajunsesem pe la Giurgiu. Mie îmi plăcea să îmi zică în cărți ce vede, ce se întâmplă, cum va fi.

Niște porcării. Era o vrăjeală, dar mie îmi plăcea. Intrasem în nebunia asta cu vrăjitoarele, credeam ceea ce mi se spune acolo”, a declarat Andreea Tonciu, în podcastul lui Bursucu.

După ce s-a căsătorit cu Daniel Niculescu, Andreea Tonciu nu a mai apărut la TV, deoarece soțul ei nu a fost de acord. A refuzat emisiuni precum „Asia Express”, dar și show-ul lui nea Marin de la Antena 1. „Eu, de când m-am măritat, am avut cam interzis să mai vorbesc cu trecutul meu.

Mi-a dat interdicție soțul meu și să apar la televizor! Eu 4 ani nu am apărut la televizor. Am fost în depresie. Eu nu am apărut nicăieri, am stat și mi-am crescut copilul. Eu nu am vorbit cu absolut nimeni 4 ani. Eu ajunsesem să fiu în depresie”, a mai dezvăluit ea.

De ceva vreme, Andreea Tonciu a revenit în unele proiecte de televiziune, a fost concurentă la „Bravo, ai stil”, la Kanal D, dar și la „Survivor”, la Pro TV.

Sursa: Tabu.RO