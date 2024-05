„Se îndreaptă spre divorț!” Ben Affleck a plecat de acasă

Jennifer Lopez și Ben Affleck sunt la un pas de divorț. Un apropiat al cuplului Bennifer a rupt tăcerea: „S-a terminat!”

După aproape doi ani de căsnicie se pare ca unul dintre cele mai iubite cupluri din lumea showbizz-ului se îndreaptă spre despărțire. Jennifer Lopez și Ben Affleck „nu au reușit să facă lucrurile să funcționeze între ei”, a spus o sursă apropiată pentru In Touch.

„Totul s-a terminat. Se îndreaptă spre un divorț și de data aceasta nu este de vină Ben”, a adăugat sursa.

Jennifer Lopez, în vârstă de 54 de ani, a fost fotografiată căutând case în Beverly Hills acum două zile. Cei doi au fost văzuți împreună ultima oară acum șapte săptămâni în New York City.

„El se concentrează pe muncă și pe copii acum. Ben s-a mutat deja din casă și sunt pe cale să vânda locuința visurilor lor, pe care au căutat-o timp de aproape doi ani. Ei nu vor înceta niciodată să se iubească, dar ea nu-l poate controla pe el, iar el nu o poate schimba pe ea. Era clar că relația nu va rezista.”

Cei doi au petrecut din ce în ce mai puțin timp împreuna în ultima vreme. Jennifer Lopez a fost singură la Met Gala săptămâna trecută în timp ce soțul ei lucra la filmul “The Accountant 2”, însă o sursă apropiată a dezvăluit că Ben a renunțat la căsnicie și că pur si simplu nu a vrut s-o însoțească.

Fanii cuplului s-au bucurat enorm când Jennifer Lopez și Ben Affleck și-au reluat relația, la 18 ani după ce au fost la un pas să ajungă în fața altarului. În 2022 nu au mai ratat momentul și au devenit soț și sotie. Însă, de câteva zile circulă zvonuri conform cărora cuplul se îndreaptă spre divorț.

Decizia lui Jennifer de a-și lansa documentarul The Greatest Love Story Never Told, care a relatat povestea ei de dragoste cu Ben, a pus, se pare, o presiune asupra căsătoriei celor doi. Artista a investit 20 de milioane de dolari din banii ei pentru a-și vedea visul devenit realitate – realizarea unui film semi-autobiografic, This is me now.

Sursa: Tabu.RO