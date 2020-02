Ce surpriză pregătește actrița Anca Pandrea în memoria iubitului Iurie Darie

Îndrăgita actriță de teatru, film și televiziune duce încă dorul regretatului Iurie Darie, care a împlinit anul trecut șapte ani de când a trecut în neființă în 2012. Anca Pandrea și-a dorit că anul acesta, în luna martie, să facă un gest special în memoria actorului care a bucurat milioane de telespectatori cu rolurile din filme și seriale. Pentru Anca Pandrea (73 de ani) fiecare zi trece greu de șapte ani de când regretatul Iurie Darie a plecat dintre noi. Din fericire, actrița nu l-a uitat și îi cinstește memoria partenerului de viață în fiecare an, când îi face pomană, dă haine sau merge la cimitir pentru ai aprinde o lumânare.

Și anul trecut a făcut o cinstire la șapte ani de la moartea actorului și l-a pomenit așa cum trebuie. Mai mult, actrița pregătește o surpriză pentru fanii actorului care era și un desenator și un pictor foarte talentat. Anca Pandrea în parteneriat cu teatrul de comedie unde au jucat ani de zile vor realiza împreună o expoziție cu picturile și desenele indrăgitului actor realizate de-a lungul anilor. “Pe Iura îl simt mereu aproape și vorbesc deseori cu el. Pentru cei care nu știu, am acasă foarte multe tablouri cu el și desene, fotografii care îmi sunt foarte dragi. După ce am pus o placă memorială pe casă noastră mi-aș fi dorit că și o stradă din București să aibă numele iubitului meu Iurie Darie. Însă acum are pe aleea din centru vechi un bust de piatră, la fel că și alți actori celebrii. Mă bucur că expoziția de picturi și desene va avea loc în data de 14 martie, chiar de ziua iubitului meu”, a mai povestit actrița pentru tabu.ro.