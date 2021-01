Jurnalul secret al lui Michael Jackson: cele mai negre gânduri și obsesia megastarului

Jurnalistul de investigații Dylan Howard dezvăluie într-o nouă carte conținutul jurnalului pe care artistul, care a murit în 2009, îl ținea în secret.

Într-o carte explozivă, intitulată Bad: An Unprecedented Investigation into the Michael Jackson Cover-Up, se arată că Michael Jackson spera să devină vedetă de film și să cânte în concerte la Las Vegas cu doar câteva luni înainte de moartea sa, în iunie 2009. Regele pop era obsedat de ideea de a fi imortalizat precum Charlie Chaplin sau Walt Disney şi dorea să devină primul multimiliardar-actor-regizor, scrie ziarul britanic The Mirror.

Spera să devină actor

De asemenea, megastarul scria în jurnalul său că își dorea să devină primul multimiliardar-actor-regizor și se gândea cum să facă să ajungă la un venit de 20 de milioane de dolari pe săptămână. El plănuia să atingă acest obiectiv organizând concerte în parteneriat cu Cirque du Soleil și prin campanii de promovare ale unor branduri importante.

În jurnalul său, Michael Jackson a scris și despre planurile sale de a produce remake-uri ale unor filme precum „20.000 de leghe sub mări” sau „Al şaptelea voiaj al lui Sinbad” și se pregătea să angajeze pe cineva care să se ocupe de proiect. „Dacă nu mă concentrez pe filme, nu voi fi imortalizat”, scria el.

Se temea că va fi ucis

Jurnalul arată, de asemenea, cum cântărețul încerca să preia controlul asupra activelor sale și să elimine managerii și consilierii despre care credea că profită. Însemnările din jurnal mai arătau că Michael devenise paranoic. Era convins că cineva urmărea să-l omoare și uneori simțea că cineva vrea să-l distrugă. „Mă tem că cineva încearcă să mă ucidă”, a scris el. „Oameni diabolici sunt peste tot. Vor să mă distrugă și să-mi ia compania de publishing. Sistemul vrea să mă lichideze pentru catalogul meu. Nu-l vând”, a adăugat el.

Dylan Howard arată că volumul său oferă „o privire intimă în mintea unui superstar dependent de pastile care se pregătea să facă o ultimă încercare de a-și relansa cariera și să-și plătească datoriile care creșteau”.

„În timp ce faptele morții lui Michael nu se adaugă la sinucidere, ele dezvăluie cu siguranță un om supraîncărcat care s-a sinucis încet prin consumul de medicamente. Și cei care l-au înconjurat au profitat de neputința sa”., spune jurnalistul.