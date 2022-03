Lidia Buble, schimbare totală de look, după ce a dispărut două săptămâni. Nu mai este blondă!

Lidia Buble și-a luat o pauză mai lungă, iar cea mai recentă apariție publică i-a surprins plăcut pe fani. Cântăreața a revenit cu o schimbare radicală de look.

Lidia Buble și-a făcut apariția, după două săptămâni de absență, în cadrul matinalului prezentat la radio de Mihai Morar. Artista a venit în platoul radioului pentru a-și promova ultima piesă intitulată „Draga mea”, iar cu această ocazia a afișat o schimbare de look la care nimeni nu s-ar fi așteptat.

Cântăreața s-a plictisit de statutul de blondină, așa ca și-a vopsit părul într-un castaniu intens, iar coafura este una mult mai modernă, cu părul întins și mult mai lung decât fusese văzută ultima dată.

În urmă cu două săptămâni, Lidia Buble a decis să își șteargă toate fotografiile de pe contul său de Instagram, iar la profil să pună o imagine neagră. Mulți s-au gândit că i s-a întâmplat ceva rău, mai ales că artista nu făcuse nicio declarație despre alegerea făcută.

Motivul pentru care a lipsit de pe Instagram

Vedeta explicat, după două săptămâni de absență și mii de întrebări din partea fanilor, motivul pentru care a ales să dispară de pe rețelele de socializare.

„Am lipsit două săptămâni. Contul nu a fost spart. Am făcut o cură de detoxifiere de tot ce înseamnă rețele de socializare. Am simțit nevoia asta. Am șters tot! Dar și pentru că mi-am făcut schimbarea asta de look și nu mă mai regăseam în fata aceea blondă. Cred că mi-a fost dor de Lidiuța de acum 10 ani. Nu vi se pare că arăt iar așa? Și frații mei m-au întrebat ce am cu ei. Nu vă am pe Instagram, dar vă am în sufletul meu. Pe cine aș fi vrut eu să urmăresc nu are Instagram.

E un om fain și simplu. Recunosc că mă cam mâncau mâinile să postez. În primele două zile tot îmi venea să intru, dar stai că, de fapt, nu am voie. Mi-am impus eu. Mă simțeam foarte obosită. Sunt sănătoasă! Poza neagră nu am pus-o eu, cei din echipa mea au pus-o. De astăzi voi începe să postez din nou”, a spus artista la Radio ZU.