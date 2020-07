Mărturisirea neașteptată a Mădălinei Ghenea despre bărbați și căsătorie

Fermecătoarea actriță care a avut câteva relații cu bărbați celebrii și foarte bogați a publicat un mesaj destul de interesant pe rețelele de socializare. Mădălina Ghenea a scris un text cu un răspuns la prietenele virtuale care o întreabă de ce nu s-a căsătorit pînă acum. Iată în continuare mesajul și ce conține acesta.

“Dragele mele doamne: multe dintre voi mă întrebați tot timpul de ce nu m-am căsătorit niciodată. Voi încerca să răspund cât mai bine. Personal, aș prefera să îmbătrânesc singură decât în ​​compania oricui am întâlnit până acum. Nu mă simt singură, incompletă sau neîmplinită, dar nu vorbesc despre asta. Se pare că îi enervează pe oameni – în special pe bărbați. Single nu este un status. Este un cuvânt care descrie mai bine o persoană care este puternică și care nu depinde de altele. Muncește din greu, devine ceva în viață, căsătoria nu este o garanție și REALIZEAZĂ faptul că un bărbat nu este o descoperire financiară. În trecut, a trebuit să ridic ziduri pentru a bloca toxicitatea pentru a-mi obține puterea, a trebuit să transform rănile în înțelepciune. Muncesc din greu, mă mențin, sunt independent, atunci când mă vezi că știu că asta sunt tot eu. Iubirile vieții mele sunt fiica și mama mea. Nu mă simt de parcă ar trebui să fiu căsătorită. Nu spun niciodată și dacă ceva se schimbă, îmi pare rău că va dezamăgesc pe toate, îmi voi păstra viața privată, dar deocamdată îmi dedic viața fiicei mele, muncii mele, prietenilor, familiei mele. Poate că nu am fost niciodată atât de deschisă, nu am vorbit niciodată despre viața mea privată, dar am simțit că aceste cuvinte ar putea servi drept sfat pentru unii dintre voi, sunt rare și s-ar putea să nu se mai întâmple niciodată. Va iubesc pe toate, Mădălina”, #selflove”

