Măști cu cireșe pentru piele și buze. Încearcă-le și tu!

Cireșele sunt fructele momentului și pe lângă faptul că acestea sunt foarte gustoase, ele aduc o mulțime de beneficii organismului.

Cireșele sunt bogate în fibre, potasiu și Vitamina C, carotenoide, melatonină și multe alte elemente benefice organismului. Acești constituenți nutritivi și componentele bioactive ale cireșelor le recomandă însă și ca un aliment nemaipomenit pentru sănătate.

Cireșele au un conținut ridicat în antioxidanți, substanțe active care activează inima, rinichii, precum și în vitamine (vitamina A, vitamine din complexul B, vitamina C, vitamina K, vitamina E) și în minerale (potasiu, sodiu, magneziu, fier etc.). Cireșele conțin cel mai puternic antioxidant al naturii – resveratrolul, făcând parte din grupul „alimentelor mov” (afine, mure, zmeură, căpșune, struguri negri etc.). Nu-i de mirare că sunt incluse în tratamentele cosmetice.

În acest material vă prezentăm trei tratamente cu cirește, ușor de făcut acasă, care îți vor sublima pielea și buzele.

Exfoliant delicat pentru corp

Vei avea nevoie de:

2 linguri sâmburi de cireșe zdrobiți

40 g de unt de shea

30 g de ulei vegetal de cireșe

5 picături de vitamina E

o linguriță de zahăr

Curăță sâmburii scufundându-i câteva minute în apă clocotită cu o picătură de oțet alb. Lasă-i să se usuce la soare, apoi pune-i într-un blender. Pune untul de shea și uleiul de cireșe într-un castron și amestecă până obții o pastă. Adaugă pulberea din sâmburi și zahărul, apoi vitamina E. Ține compoziția la frigider timp de 30 de minute înainte de a o folosi. Aplică preparatul pe pielea uscată, cu mici mișcări circulare, apoi clătește cu apă curată.

Gel de buze colorat

Vei avea nevoie de:

o linguriță de cireșe fără sâmburi

o linguriță de ulei de măsline virgin

1/2 linguriță de agar-agar

Zdrobește cireșele cu o furculiță pentru a extrage cât mai mult suc. Adaugă uleiul de măsline și pulberea de agar-agar. Se amestecă totul cu o furculiță. Se toarnă preparatul într-un borcan și se lasă să se odihnească la frigider cel puțin 2 ore. Poți păstra acest gel rece până la 1 săptămână.

Mască purificatoare pentru față

Vei avea nevoie de:

o linguriță de cireșe fără sâmburi

o linguriță de miere

o linguriță de vodcă

Se amestecă mierea și cireșele zdrobite, se adaugă vodcă și se lasă să stea 3 zile la frigider. Se filtrează amestecul, apoi se aplică preparatul pe fața curățată. Se lasă să acționeze 15 minute și se clătește bine cu apă.