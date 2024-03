Mihaela Borcea rupe tăcerea la 13 ani de la divorţul de Cristi Borcea. Cum se înţelege, de fapt, cu Alina Vidican şi Valentina Pelinel

Mihaela Borcea rupe tăcerea la 13 ani de la divorţul de Cristi Borcea, după 23 de ani de căsătorie.

Într-un interviu acordat pentru Viva!, Mihaela Borcea a vorbit deschis despre perioada dificilă a divorțului și despre modul în care a reușit să depășească această etapă.

„Divorțul de acum aproape 13 ani a reprezentat o schimbare radicală în viața mea. Dar am preluat controlul vieții mele și am pornit pe un nou drum. Despărțirea după 23 de ani nu a fost ușoară, dar am depășit această etapă cu determinare și am privit către viitor”, a declarat Mihael Borcea, care a precizat: „Căsnicia mea a fost o perioadă plină de provocări, dar și de oportunități. Am reușit să construim împreună un imperiu!”.

Cu toate că nu mai formează un cuplu de mulți ani, cei doi au dezvoltat o relație civilizată, concentrându-se pe binele copiilor lor și pe susținerea reciprocă în procesul de creștere a acestora.

„Relația cu Cristi s-a îmbunătățit pe parcursul timpului, concentrându-ne asupra co-parentingului și oferindu-ne sprijin reciproc în procesul de creștere a copiilor noștri. Am orientat creșterea copiilor către responsabilitate și principii solide, încurajându-i să-și urmeze pasiunile și să se dezvolte pe toate planurile. În afară de studii, copiii sunt implicați în diverse activități și mențin relații strânse între ei. Copiii mei sunt apropiați de ceilalți copii ai lui Cristi Borcea, dar și de copiii lui Sorin, construind legături frumoase și prietenii solide în cadrul familiei extinse”, a mai spus Mihaela Borcea.

După divorțul de Mihaela, Cristi Borcea s-a căsătorit cu Alina Vidican, de care divorțat în 2016. Omul de afaceri nu a rămas prea mult timp singur, pentru că în viața lui a apărut Valentina Pelinel, femeia cu care este căsătorit și în prezent.

Mihaela Borcea a făcut și câteva declarații despre relația pe care o are cu fosta soție a lui Cristi Borcea, dar și cu actuala: „Relația cu Alina Vidican și Valentina Pelinel este una cordială, bazată pe respect reciproc”. Acum, Mihaela Borcea se bucură de o viață personală împlinită, alături de iubitul ei, Sorin Rap, și de o carieră de succes, gestionând cu încredere multiple afaceri.

Sursa: Tabu.RO