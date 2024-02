Mirabela Dauer și-a schimbat religia. Care este noua ei credință

Deși născută evreică și având o legătură strânsă cu familia sa din Israel, Mirabela Dauer a simțit nevoia să-și găsească calea spirituală în ortodoxism.

Chiar dacă legăturile ei cu familia din Israel rămân strânse, iar ea îi vizitează pe cei dragi când are ocazia, în 1996 a luat decizia de a se converti la ortodoxism. A simțit chemarea de a face semnul crucii și de a merge la biserică, iar această schimbare a fost una hotărâtă și profundă.

De asemenea, Mirabela Dauer a dorit ca la finalul vieții să fie condusă pe ultimul drum în România, alături de prietenii și cei dragi care îi împărtășesc credința ortodoxă. Astfel, a ales să se alinieze cu credința și tradițiile acestora, găsind un sentiment de apartenență și confort în această comunitate religioasă.

„Eu sunt evreică, după părinții mei. Eu sunt la o vârstă, dar vine o vreme în viaţa ta când trebuie să fii îngropat. Aici, în România, eu nu mai am pe nimeni. Tu vezi aşa că prietenii mei m-ar pune într-un coșciug și m-ar duce în Israel să mă îngroape? Eu acolo am sora, am nepoţi, am familie. N-are cine să mă ducă acolo. Cine mă îngroapă pe mine aici? Toți prietenii mei sunt ortodocși.

Nu doar de asta m-am ortodoxit. Eu mă duc în biserică de când mă ştiu eu. Voiam să fac semnul crucii. De mică am fost înţeleaptă şi nu am făcut lucruri rele şi nu îmi făceam cruce, dar acum pot. Îmi doream să îmi fac semnul crucii. Familia mea care este în Israel este foarte înţeleaptă. Nici sora mea, nici nepoata mea, nimeni nu s-a supărat. M-am unit cu acelaşi Dumnezeu. M-am ortodoxit”, a mărturisit Mirabela Dauer, în emisiunea Vorbește lumea, de la Pro TV.

Mirabela Daur a explicat că la un moment dat a simțit că este timpul să se călugărească. S-a consultat cu nașul ei, care este preot, iar în cele din urmă a renunțat la idee. Asta pentru că trebuia să spună adio și carierei muzicale, dar și vieții din showbiz. Și-a găsit însă liniștea în bisericile de la noi, acolo unde merge adesea să se roage.

„A fost un moment în care eu am vrut să mă călugăresc. Am avut lângă mine un om foarte înțelept, pe nașul meu. El este preot și nu a încercat să mă convingă, să mă abată de la gândul meu de a mă călugări, nu. Mi-a zis că această unire a mea cu Dumnezeu este foarte frumoasă.

El a zis: „Gândește-te, vrei să mai cânți? Vrei să mai ai o viață de artist frumoasă cu prietenii? Viața ta e spumoasă, e frumoasă. Gândește-te. Trebuie să renunți la lucrurile astea. Trebuie clar să renunți și să te oprești. Ești capabilă, ești gata pentru lucrul ăsta?”.

M-am gândit bine, foarte bine, și n-am mai urmat acel drum. Dar m-am ortodoxit. Pentru că eu sunt de rit mozaic. Eu sunt evreică după părinții mei și toată lumea. Pentru mine biserica este un miraj. Eu mă simt extraordinar de bine în biserică”, a mai spus artista.

Sursa: Tabu.RO